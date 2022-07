A cura di Gilda Riga

Serena Bortone è stata una delle protagoniste assolute della stagione televisiva targata Rai.

La conduttrice di Oggi è un altro giorno, talk show di successo del pomeriggio di Rai 1, che andrà nuovamente in onda a partire dal prossimo settembre, ha visto accrescere nel corso del tempo i propri consensi e la sua popolarità, diventando uno dei volti più amati dai telespettatori.

Il programma è uno dei più seguiti della fascia d’orario pomeridiana, e ospita tantissime celebrità e personaggi del mondo dello spettacolo, che si raccontano rispondendo alle domande della Bortone.

Sulla vita privata di Serena molto è stato detto e scritto. La conduttrice ha sempre voluto mantenere un certo riserbo, ma è comunque finita nel mirino del gossip per alcuni presunti flirt che le sono stati attribuiti. Tra questi, quello con il 32enne direttore d’orchestra, Lorenzo Viotti, e con il collega 30enne Marco Carrara, con il quale spesso la Bortone appare pubblicamente. Ma in entrambi i casi, le voci non sono mai state confermate da nessuno dei diretti interessati.

Serena Bortone a "casa" di Can Yaman

Terminate lo scorso giugno le fatiche a Oggi è un altro giorno, la conduttrice si sta godendo le meritate vacanze: prima a Girona, in Spagna, poi in Puglia nel Salento. E adesso si trova in Turchia, a Istanbul, città che ha dato i natali a Can Yaman, la star turca che però risiede stabilmente in Italia da circa un anno. L’attore tornerà sul piccolo schermo con Viola come il mare, attesissima fiction che andrà in onda su Canale 5 il prossimo autunno, nella quale è il protagonista insieme a Francesca Chillemi.

Serena Bortone ha postato sul suo account Instagram alcuni scatti da Istanbul, e i fan hanno immediatamente colto la palla al balzo chiedendole se esistesse la possibilità di intervistare proprio Can Yaman nel salotto di Oggi è un altro giorno. Se questa circostanza dovesse verificarsi, siamo certi che Serena in quell’occasione sbaraglierebbe la concorrenza, assicurandosi un’ampissima fetta di telespettatrici che impazziscono per l’attore turco.