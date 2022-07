A cura di Ludovica Ragonesi

Serena Bortone, da noto personaggio pubblico quale è, in genere è abituata alle richieste dei fan di scattarsi una foto con lei. Questa volta però, le parti sono invertite.

La Bortone infatti, come ogni fan che si rispetti, armata di coraggio, si è avvicinata ad un mostro sacro del cinema internazionale, l’attrice americana Diane Keaton, per chiederle una foto insieme.

La Keaton si trova in questi giorni a Roma per le riprese del film "Book club 2 - The next chapter" diretto da Bill Holderman. Nel cast, insieme a lei, anche Jane Fonda, Mary Steenburgen e Candice Bergen.

Ma quando si giunge a Roma, il richiamo della Città Eterna, soprattutto per gli stranieri, è irresistibile. Così, la voglia di vivere i suoni, i colori e i sapori della nostra Capitale spinge molte celebrità fuori dalle “mura” edulcorate e protette dei set cinematografici, per avventurarsi tra le strade come i comuni mortali.

La famosa attrice statunitense è stata infatti avvistata mentre si aggirava tra i mercatini del vintage di Porta Portese e della Garbatella.

Tra un giretto e l’altro, la star, per sfuggire alla canicola di luglio, ha cercato refrigerio in un bar della città. Ed è proprio li che è avvenuto l’incontro con la nostra Serena Bortone.

La conduttrice di Oggi è un altro giorno, a corredo della foto insieme alla diva (o meglio antidiva per eccellenza, nel caso di Diane Keaton), ha scritto: “Quando Roma ti regala delle sorprese. E tu con il tuo iPhone vai da lei senza freni inibitori e le dichiari: I love you so much…”.

Serena Bortone, le sue vacanze “sempre in giro”

Dopo una stagione televisiva molto soddisfacente, con indici di ascolto sempre più alti per la trasmissione Oggi è un altro giorno, Serena Bortone si gode finalmente il suo meritato relax.

La conduttrice e giornalista, subito dopo la chiusura per la pausa estiva del suo programma, è partita per una vacanza in Spagna. Molto attiva sui social, la Bortone ha reso partecipi i suoi fan delle escursioni a Barcellona e le visite ai musei.

Ma Serena, che utilizza per definire se stessa l’hashtag #sempreingiro, non si è fermata li.

Tra un rientro a Roma e l’altro, la conduttrice Rai ha fatto anche tappa nelle più belle città della Campania e della Puglia.

Considerando che non siamo nemmeno a metà estate, possiamo soltanto immaginare in quanti altri posti Serena Bortone trascorrerà i suoi dinamici giorni di vacanza.