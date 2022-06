A cura di Gilda Riga

Terminate le fatiche di Oggi è un altro giorno, Serena Bortone si gode il meritato riposo.

La conduttrice del talk show di successo in onda su Rai 1, ha scelto come meta delle sue vacanze la Spagna, in particolare il paese di Cadaqués, che si trova nella provincia di Girona, città della Catalogna. La località, particolarmente suggestiva, vive quasi esclusivamente di turismo che, grazie al clima locale, non è solo balneare ma è presente per l’intero arco dell’anno.

La Bortone, sempre molto attiva sui social, ha postato diversi scatti sul suo profilo Instagram, immortalando alcuni dei luoghi più belli della location che ha scelto per staccare la spina e concedersi un periodo di relax dopo un anno che, come lei stessa ha dichiarato, è stato particolarmente faticoso. La conduttrice, al termine dell’ultima puntata di Oggi è un altro giorno, andata in onda venerdì 3 giugno, oltre ai consueti ringraziamenti, ha già annunciato che il suo programma tornerà il prossimo settembre, per la gioia dei tantissimi telespettatori che seguono con interesse ed affetto il talk del pomeriggio di Rai 1.

Il dettaglio social che non è sfuggito ai fan

Ma settembre è lontano, e Serena può godersi senza ansie il meritato riposo. Dicevamo in precedenza degli scatti condivisi sui social: in uno, in particolare, i follower hanno immediatamente notato un dettaglio. La Bortone si trova in un ristorante in riva al mare, ed il tavolo è apparecchiato per due. I fan, ovviamente, hanno iniziato subito a fantasticare: Serena è in vacanza da sola o in compagnia di qualcuno? Tanto è stato detto e scritto sui possibili flirt della conduttrice, che però ha sempre mantenuto l’assoluto riserbo sulla sua vita privata, dichiarando a più riprese che non ha nessuna storia d’amore e che pensare ad un rapporto stabile la soffoca.

Ora i fan aspettano di capire chi è l’altro commensale di quel “tavolo per due”, ma conoscendo la Bortone sarà impresa assai ardua stabilire se il nel suo soggiorno in Catalogna è stata accompagnata da un possibile partner.