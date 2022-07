A cura di Gilda Riga

Sacrifici, sangue e sudore. L’ossessiva cura del corpo e della forma fisica è uno dei mast che caratterizza la quotidianità di Can Yaman.

L’attore turco, che risiede stabilmente in Italia da circa un anno, condivide su Instagram, dove conta quasi 10 milioni di follower, video di massacranti ed estenuanti sessioni di workout a cui si sottopone con cadenza quasi giornaliera. E nulla, ma proprio nulla, viene lasciato al caso: dalla preparazione fisica all’alimentazione, tutti elementi finalizzati all’obiettivo di raggiungere il perfetto equilibrio tra il corpo e lo spirito.

Stefano Giuseppini, personal trainer di Can Yaman, sul suo account Instagram ha fornito alcune importanti rivelazioni sugli allenamenti a cui si sottopone la star turca, e al contempo spoilerato un importante dettaglio relativo ai prossimi impegni lavorativi dell’ex fiamma di Diletta Leotta.

Can Yaman si prepara per El Turco

“Il percorso che sto facendo con Can è fatto di tanti step, di tanti gradini da salire per arrivare alla cima, a quella forma fisica impeccabile sotto tutti i punti di vista con un obiettivo alle porte così importante come il nuovo film della Disney (El Turco, ndr).

Non alleno Can solo perché famoso o perché è un personaggio noto, né tantomeno punto a diventarlo io, ma da subito ho capito che grandi potenzialità ha questo ragazzo, da subito ho creduto in lui e dove possiamo arrivare insieme, da subito ho cominciato ad allenarlo come fosse un atleta, perché ha tutte le carte in regola, la tenacia, la determinazione e la mentalità vincente per esserlo… Dunque, la mia mission è quella di contribuire a far arrivare questo ragazzo dove merita.

La preparazione fisica che stiamo facendo insieme non lascia niente al caso, tutto è programmato e curato al minimo dettaglio, e capirete il perché all’ uscita del film. L’ obiettivo è sempre più vicino, e non proveremo a raggiungerlo, ma ci riusciremo sicuramente!”.

Can Yaman, dunque, è alle prese con la preparazione fisica in vista dell’imminente inizio delle riprese di El Turco, serie prodotta da Ay Yapim per Disney Plus Turchia, liberamente ispirata al libro di Orhan Yeniaras dall’omonimo titolo, che racconta un aspetto sconosciuto dell’assedio di Vienna da parte dell’Impero Ottomano nel 1638. La leggenda narra che durante l’assedio, un soldato di nome Balaban Agha, dopo essere stato catturato, riuscì a fuggire e arrivò a Moena, piccolo comune del Trentino-Alto Adige. Il soldato, che versava in gravi condizioni, fu curato dalla popolazione locale e assistito fino alla completa guarigione.

Secondo la giornalista Oya Dogan, la produzione avrebbe deciso di spostare le riprese in Italia e Croazia. Una decisione ancora non motivata, che avrebbe mandato su tutte le furie le fan connazionali dell’attore turco, che avevano sperato in un ritorno in patria di Can Yaman.

El Turco: Hande Erçel rinuncia al ruolo di protagonista femminile?

Nel frattempo, ci sarebbe ancora da risolvere la questione legata alla protagonista femminile: il nome più caldo fino a pochi giorni fa era quello di Hande Erçel, ma i media turchi hanno riferito di un possibile passo indietro dell’attrice a causa della disparità di trattamento economico tra lei e Can Yaman (84 mila euro ad episodio per Yaman e 48 mila per la Erçel). Una discrepanza piuttosto ampia, circa 36 mila euro a puntata, circostanza che avrebbe indotto Hande a rinunciare al progetto ancor prima dell’inizio delle riprese.