A cura di zara penna

Can Yaman e Demet Özdemir si sono conosciuti sul set di Day Dreamer – Le ali del sogno, la soap turca di Canale 5 che ha fatto sognare e innamorare milioni di telespettatori italiani.

In virtù della chimica che si è creata tra i due protagonisti durante le riprese della fiction, le fan hanno più volte ipotizzato che tra Can e Demet si fosse instaurato un legame che andasse ben oltre il set. Ed in effetti, questa circostanza si è verificata. Al termine delle riprese, è emerso che tra i due attori c’è stata una bellissima storia d’amore, giunta purtroppo all’epilogo per ragioni che restano ancora sconosciute.

L’unico dettaglio certo fornito dalla stampa turca, è che la relazione è terminata in malo modo, tanto che i due hanno smesso anche di seguirsi sui social. In seguito, i media rivelarono che nel corso della love story sorsero diversi problemi dovuti ai differenti stili di vita che Can e Demet conducevano, anche se in realtà questa ipotesi non è mai stata confermata. Un po' come i rispettivi personaggi interpretati nella fiction, Can e Sanem: lui libero, con l’amore per i viaggi; lei un’inguaribile sognatrice legata alla sua terra e alle sue tradizioni.

Qualunque sia la verità, per anni le due star si sono completamente ignorate, ed ognuno ha preso strade completamente differenti. Il primo risiede stabilmente in Italia da circa un anno, con Roma che è diventata a tutti gli effetti la sua seconda casa; la seconda è rimasta in Turchia ed è prossima al matrimonio con il cantante Oğuzhan Koç. Stando a quanto rivelato dai media turchi, dopo diversi anni di “gelo” Can Yaman e Demet Özdemir sembrano essere finalmente tornati in buoni rapporti, e tra i fan c’è ancora chi spera di rivederli insieme.

Nel frattempo, dalla Turchia è giunta la voce di una possibile partecipazione della Özdemirad una fiction italiana, e l’attrice sarebbe impegnata nello studio della nostra lingua proprio per sostenere il provino.