A cura di Gilda Riga

Demet Özdemir ha “preso il mare”. L’attrice turca, famosa in Italia per aver recitato insieme a Can Yaman nella fortunata serie Day Dreamer – Le ali del sogno, si sta concedendo alcuni giorni di vacanza lontana dal set, e più in generale dagli impegni professionali. E’ la stessa Demet a condividere sul suo account Instagram alcuni scatti mentre si trova a bordo di un lussuoso yacht.

Con lei, anche il futuro marito Oğuzhan Koç. I due hanno celebrato la loro festa di fidanzamento con la tradizionale cerimonia turca del caffè salato, alla presenza di amici e parenti.

Tanto (forse troppo) è stato detto e scritto sulla relazione Özdemir- Koç. Alcune fan sostengono, in maniera piuttosto fantasiosa, che la love story tra l’attrice e il cantante sia finta, e che addirittura sia in corso una storia d’amore segreta tra Demet e Can Yaman che dura da circa quattro anni.

L’investigatore social ed esperto di gossip, Alessandro Rosica, ha anche un’altra teoria: “E’ un fidanzamento tarocco che ovviamente è destinato a finire – ha rivelato -. Vi ho sempre parlato del progetto Oğuzhan & company, ovvero investire e diventare a tutti gli effetti un’icona, non solo in Turchia, ma anche in Europa. Non so quando finirà, ma vi prometto una cosa: questa farsa si concluderà, quanto è vero che mi chiamo Alessandro Rosica!”.

Parole piuttosto pesanti, ma a questo punto è ipotizzabile che Rosica possa essere a conoscenza di dettagli che a noi sfuggono.

Nel frattempo, manca sempre meno a quello che sulle sponde del Bosforo viene considerato come il matrimonio dell’anno. Non si conoscono ancora dettagli precisi su data e location delle nozze (si parla di fine agosto), ma la cerimonia dovrebbe svolgersi al termine delle riprese del secondo capitolo di Love Tactics (Tattiche d’amore), fortunata commedia romantica trasmessa su Netflix con protagonista proprio Demet Özdemir insieme a Şükrü Özyıldız. Inoltre, l’attrice turca ha da poco concluso le riprese di Dünyayla Benim Aramda (Tra me e il mondo), serie tv targata Disney Plus, piattaforma streaming lanciata lo scorso 14 giugno.

Nozze Özdemir- Koç: la possibile location

Intanto, dalle sponde del Bosforo arrivano alcuni rumors sulle nozze Özdemir- Koç, che se confermati avrebbero del clamoroso. Secondo i media turchi, infatti, l’attrice e il cantante avrebbero scelto di celebrare il matrimonio in Italia, anche se data e location al momento sarebbero assolutamente top secret.