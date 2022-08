A cura di Gilda Riga

Ricordate quando la scorsa settimana Francesca Chillemi pubblicò alcune Ig stories dalle quali era possibile evincere un possibile ritorno sul set per Viola come il mare? Beh, non era esattamente così.

Cast e troupe si trovavano a Maccarese, località del litorale laziale, per girare uno spot per la promozione della nuova fiction prodotta da Lux Vide, con protagonisti proprio l’ex Miss Italia e Can Yaman, che andrà in onda su Canale 5 in prima serata a partire dal prossimo settembre. Il mistero fu dunque presto svelato, anche grazie ad alcuni scatti condivisi dall’attore turco sul suo account Instagram.

Ebbene, a distanza di poco più di una settimana, il promo in questione è stato condiviso sui social media. Francesca e Can si trovano in spiaggia, e sono protagonisti di un simpatico botta e risposta in merito alla risoluzione di un cruciverba. Dopo un piccolo battibecco, Yaman (che interpreta l’ispettore capo della Polizia, Francesco Demir) invita la Chillemi (Viola Vitale, giornalista di una testata locale online) a farsi un bagno. Poi, l’ex Miss Italia augura a tutti di trascorrere una buona estate, dando appuntamento a settembre con Viola come il mare.

Can Yaman come Raoul Bova: fan in delirio

Agli attenti osservatori non sarà sicuramente sfuggito un dettaglio dello spot promozionale: c’è un breve frame in cui si vede Can Yaman uscire dall’acqua con il suo fisico scultoreo. Una scena che a molti ha ricordato quella che ha reso celebre Raoul Bova nel film romantico Piccolo grande amore del 1993, con Barbara Snellenburg.

Le fan, manco a dirlo, sono letteralmente impazzite. La star turca, che risiede stabilmente in Italia da circa un anno, è uno degli attori più amati del nostro Paese. E la sua enorme stola di ammiratrici non vede l’ora di vederlo nuovamente approdare sugli schermi televisivi. Bisognerà attendere ancora poco più di un mese: Viola come il mare sbarcherà su Canale 5 il prossimo 14 settembre. Stay tuned!