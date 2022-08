A cura di zara penna

Ormai la notizia sembra essere confermata da più fonti: Can Yaman ha rifiutato di essere l’inviato de La Talpa per via del cachet troppo basso.

Maria De Filippi e la sua casa di produzione Fascino hanno acquistato i diritti de La Talpa, un reality che non va in onda dal 2008. A quei tempi fu cancellato dai palinsesti per ascolti troppo bassi che non coprivano nemmeno le spese di produzione. La conduttrice ha quindi deciso di prendere le redini e rilanciare il format.

Can Yaman: secco "no" a Maria De Filippi

Voleva iniziare col botto scegliendo Can Yaman come inviato. Peccato che l’attore turco abbia rifiutato la proposta a causa del cachet troppo basso. Delusione e amarezza da parte delle fan e di Mediaset. La presenza di Yaman avrebbe certamente garantito il successo per il reality e le sue ammiratrici sarebbero state entusiaste di vedere il loro idolo per mesi in prima serata. Invece nulla di fatto.

A settembre Can Yaman debutterà con la nuova fiction Viola come il mare, prodotta da Lux Vide, in cui reciterà interamente in italiano al fianco di Francesca Chillemi nei panni dell’ispettore Francesco Demir.

Addio a Sandokan?

Le brutte notizie però per le fan della star turca non sono finite. Non solo il rifiuto a La Talpa, ma anche il serissimo rischio di veder svanire il sogno di diventare il nuovo Sandokan, la serie a cui avrebbe dovuto prendere parte, ma che secondo alcuni indiscrezioni lanciate da Nuovo Tv avrebbe un brusco stop.

Sul fronte turco, invece, proseguono i preparativi per El Turco, la serie esclusiva Disney Plus in cui Can Yaman sarà il protagonista.

Dopo Viola come il mare, le tantissime fan italiane di Can sono curiose di sapere se esiste la possibilità che il loro beniamino possa recitare in una nuova serie made in Italy.