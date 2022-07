A cura di zara penna

Mediaset: Can Yaman dice no alla proposta di Maria De Filippi di averlo come inviato al La Talpa.

Ormai Can Yaman è l’attore più richiesto. Non solo per film e fiction ma anche per programmi televisivi.

E’ noto ormai che tra settembre e ottobre andrà in onda su Canale 5 la fiction Viola come il Mare che aprirà la prossima stagione televisiva. In compagnia di Francesca Chillemi, Can sicuramente regalerà grandi emozioni al suo pubblico che è in ansia di rivederlo all’opera.

Can Yaman, come detto in precedenza, è molto richiesto anche per i programmi televisivi tra cui i reality.

Stando ai rumors, Maria De Filippi aveva puntato sulla sua partecipazione alla nuova stagione dello storico reality La Talpa, che quest’anno sarà prodotta dalla casa di produzione Fascino della De Filippi.

Il motivo del rifiuto di Can Yaman alla proposta di Maria De Filippi

Can, però, avrebbe rifiutato la proposta che lo avrebbe visto nel ruolo di inviato per la prossima e rinnovata edizione. Sembrerebbe che Can Yaman, infatti, abbia rinunciato a causa del cachet troppo basso.

I suoi manager, infatti, avrebbero ritenuto la cifra proposta troppo bassa per l’attore turco, considerate anche le difficoltà che egli avrebbe avuto con la lingua italiana.

Intanto non trapelano ancora indiscrezioni sui partecipanti, conduttori o inviato a La Talpa.

In rete circolano voci sulla presenza tra i concorrenti di Gemma Galiani e Ida Platano, le due storiche dame di Uomini e Donne.

Per quanto riguarda la conduzione, in un primo momento si era parlato di Simona Ventura, come ipotizzato da Amedeo Venza, ma al momento non ci sono ancora notizie certe e né si conoscono le trattive in corso per l’eventuale conduttrice del reality che dopo anni ritorna su Canale 5.

Sul web circolano tan t e voci, da Silvia Toffanin a Ilary Blasi, ma nessun nome è ancora certo.

Il reality andrà in onda in prima serata con la speranza di un buono share, visto che anni fa il reality fu interrotto proprio per gli ascolti bassi.