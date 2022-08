A cura di Gilda Riga

Il 30 settembre si avvicina, e con lui il debutto di Viola come il mare. La fiction targata Lux Vide e Fiction Mediaset, che vedrà protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi, è pronta a sbarcare in prima serata su Canale 5, e i fan non stanno davvero più nella pelle. Non vedono l’ora di seguire le vicende dell’ispettore capo della Polizia, Francesco Demir, e della giornalista siciliana Viola Vitale, in quella che si preannuncia come una delle serie tv più attese, e che ha già creato innumerevoli aspettative tra il pubblico televisivo ancor prima della messa in onda del primo episodio.

Can Yaman e Francesca Chillemi saranno ospiti d’eccezione della IV edizione del Filming Italy Best Award, che si svolgerà il 4 settembre all’Hotel Excelsior del Lido di Venezia, in occasione della 79esima Mostra del Cinema.

Per l’attore turco è un periodo ricchissimo di impegni. Il prossimo mese, infatti, è previsto l’inizio delle riprese di El Turco, la serie in esclusiva Disney Plus Turchia, in cui l’ex star di Day Dreamer – Le ali del sogno, vestirà i panni del soldato dell’impero ottomano Balaban Agha. Al suo fianco, nel ruolo della protagonista femminile, l’attrice abruzzese Greta Ferro, nota per aver recitato nel cortometraggio per Armani dal titolo Una giacca, diretto da Marco Armando Piccinini con la supervisione di Michele Placido, e anche in Made in Italy, serie ambientata nel mondo dell’alta moda prodotta da Mediaset e Taodue.

Ma la presenza “tricolore” nella nuova serie El Turco si arricchirà anche della presenza di Domenico Sica, a cui è stata affidata la sceneggiatura.

Can Yaman e Francesca Chillemi ospiti a Verissimo?

Nel frattempo, nelle ultime ore è emerso un dettaglio social che non è sfuggito all’occhio attento dei tantissimi follower di Can Yaman e Francesca Chillemi. L’attore turco ha postato sul suo account Instagram uno scatto proprio in compagnia dell’ex Miss Italia mentre erano sul set di Viola come il mare. Tra i tantissimi like, ce n’è uno che ha fatto letteralmente sobbalzare i fan: è quello di Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin. Sembra, infatti, piuttosto concreta la possibilità che Can e Francesca possano essere ospiti del salotto della compagna di Piersilvio Berlusconi proprio per parlare della nuova fiction di cui saranno protagonisti.