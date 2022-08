A cura di Gilda Riga

Il conto alla rovescia è partito: il prossimo 30 settembre, Can Yaman e Francesca Chillemi faranno il loro debutto in prima serata su Canale 5 con Viola come il mare, attesissima fiction targata Lux Vide e Fiction Mediaset, liberamente ispirata al romanzo di Simona Tanzini, Conosci l’estate.

I fan non stanno più nella pelle, e non vedono l’ora di seguire le vicende dell’ispettore capo della Polizia, Francesco Demir, e della giornalista siciliana Viola Vitale. Quest’ultima, tornata sull’isola dopo aver vissuto a Parigi, si mette alla ricerca del padre e, al contempo, inizia a scrivere per una testata locale online. Ma cosa caratterizza il personaggio di Viola? A spiegarlo è stata la stessa Francesca Chillemi in un video condiviso alcune settimane fa sui social: “Viola Vitale ha una caratteristica molto particolare, la sinestesia cromatica. Si tratta di una condizione neurologica che porta a sperimentare fenomeni percettivi, uditivi o visivi, da quelli abituali. Nel caso specifico, Viola ‘vede’ le emozioni dagli altri attraverso una sorta di aura con determinati colori associati alla rabbia, alla paura… E quando riceve questi imput visivi, è un po’ come se, quelle emozioni, le provasse pure lei. Ciò comporta due aspetti: uno positivo e uno negativo. Il buono è che Viola Vitale riesce ad immedesimarsi negli altro; il cattivo è che a volte viene sopraffatta dalle emozioni. Fatto sta che, grazie a questa sua ‘dote’, riesce ad aiutare l’ispettore Demir a risolvere i casi”.

Can Yaman e Francesca Chillemi: che intesa sul set!

Nel frattempo, Can Yaman ha postato nelle ultime ore un nuovo video del dietro le quinte di Viola come il mare. L’attore nato ad Istanbul reciterà per la prima volta esclusivamente in italiano, e nel breve filmato condiviso su Instagram lo si vede alle prese con la complessità della grammatica italiana, con Francesca Chillemi che gli fa i complimenti per il modo in cui si esprime. Ma non solo, durante le riprese l’attrice siciliana gli ha anche insegnato alcuni termini come “smaciullare”, “spappolato” e “sbrodolare”.

Insomma, siamo certi che l’intesa e l’affinità che si è creata sul set tra i due attori conquisterà anche il pubblico televisivo.