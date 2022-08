A cura di Gilda Riga

El Turco, la nuova serie di Disney Plus Turchia con protagonista Can Yaman, continua ad assumere tinte “tricolore”.

Il nuovo progetto, prodotto in esclusiva per la piattaforma streaming da Ay Yapim, società di produzione multimediale, scritto da Çisil Hazal Tenim e Kerem Derem, e diretto da Uluç Bayraktar, si ispira al libro di Orhan Yeniaras dall’ominimo titolo. Can Yaman vestirà i panni di Balaban Agha, soldato dell’impero ottomano, che dopo essere stato catturato durante l’assedio di Vienna del 1638, riesce a fuggire e a raggiungere il paesino italiano di Moena, piccolo Comune del Trentino Alto-Adige. Ed è proprio qui, dopo le ferite riportate in combattimento, che viene curato e assistito dalla popolazione locale fino alla sua completa guarigione.

Le riprese, che dovrebbero iniziare a settembre, si svolgeranno tra Italia e Croazia, come rivelato lo scorso giugno dalla giornalista Oya Dogan. Nelle scorse settimane, Yaman ha raggiunto Budapest proprio con l’obiettivo di prepararsi al meglio al nuovo impegno sul set, allenandosi nell’utilizzo di spada e sciabola e per affinare le sue abilità equestri.

La protagonista femminile, a meno di clamorosi colpi di scena, dovrebbe essere l’attrice italiana Greta Ferro, abruzzese classe 1995. Nel 2018 è tra le interpreti del cortometraggio per Armani dal titolo Una giacca, diretto da Marco Armando Piccinini con la supervisione di Michele Placido. In seguito, viene scelta per Made in Italy, serie ambientata nel mondo dell’alta moda prodotta da Mediaset e Taodue.

El Turco: la sceneggiatura affidata ad un italiano

Ma l’impronta “tricolore” ne El Turco non si esaurisce con la presenza di Can Yaman, che di fatto è stato adottato dal nostro Paese, e con quella di Greta Ferro. Infatti, secondo le ultime indiscrezioni, la sceneggiatura della nuova serie tv targata Disney Plus Turchia sarà affidata a Domenico Sica.

(foto Marvel Cinematic Universe Wiki - Fandom)

Originario di Vallecrosia, piccolo Comune della provincia di Imperia, Sica ha lavorato per alcuni film e diverse serie tv di successo. Tra queste, Ma chi l’avrebbe mai detto, con protagoniste Katia Ricciarelli e Ornella Muti, R.I.S. Delitti Imperfetti, Tutti pazzi per amore, Waiting for the Barbarians e Leonardo. Lo sceneggiatore italiano, inoltre, ha ricevuto il Primetime Emmy Award per la direzione artistica per una serie a telecamera singola.