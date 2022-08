A cura di zara penna

Tutti credevano che Can Yaman avesse scelto Budapest come meta per trascorrere qualche giorno di vacanza, e invece le cose non stanno assolutamente così.

L’attore turco, attraverso post e Ig stories, ha fatto chiaramente capire ha la sua visita in terra magiara ha come obiettivo quello di affinare alcune doti particolari in vista dell’imminente inizio delle riprese di una serie in cui avrà il ruolo di protagonista.

Sandokan: il remake fermo al palo

In molti hanno pensato che si trattasse di Sandokan, ma non è così. Il remake della famosa serie degli anni ’70 con protagonista Kabir Bedi, in cui Can avrebbe dovuto recitare al fianco di Luca Argentero e Raoul Bova, sembra essersi momentaneamente arenato, e non è ancora chiaro se riuscirà a vedere la luce. La produzione era stata affidata a Lux Vide, la stessa casa che ha curato anche la nuova fiction Viola come il mare, e sarebbe dovuto andare in onda su Rai 1.

Can Yaman in Ungheria per affinare alcune "doti"

Cosa ci fa, dunque, l’attore turco in Ungheria? Si sta preparando in vista del primo ciak di El Turco, la serie in esclusiva Disney Plus Turchia: sta imparando a maneggiare la spada e la sciabola e a cavalcare. Quest’ultima disciplina, tra l’altro, non gli è completamente sconosciuta, visto che ai tempi della relazione con Diletta Leotta, i due si divertivano recandosi spesso presso un maneggio.

Le riprese della nuova serie tv dovrebbero iniziare il prossimo settembre, e nelle ultime ore è spuntato fuori il nome di Greta Ferro, attrice e modella italiana, per il ruolo di protagonista femminile.