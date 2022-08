A cura di zara penna

Sono giorni che sul web gira voce di una collaborazione televisiva tra Can Yaman e Belen Rodriguez.

Entrambi al momento si godono le vacanze estive. Belen Rodriguez è all’isola di Albarella, in provincia di Rovigo, con la sua famiglia, mentre Yaman sembrerebbe ancora a Budapest.

Com’è ormai noto, tra Belen e Stefano de Martino c’è stato un ritorno di fiamma. Basti vedere dai loro profili social le romantiche vacanze trascorse insieme, come quelle sull’isola di Ponza di qualche settimana fa.

Fin qui nulla di nuovo. Belen Rodriguez è felicemente impegnata con l’ex marito, mentre Can Yaman si gode la sua estate da single. Da dove nasce allora questa voce sul web di un rapporto tra Can e Belen?

Can Yaman e Belen Rodriguez insieme nel programma La Talpa?

In queste ore stanno emergendo diverse indiscrezioni su Belen circa la sua candidatura alla conduzione de La Talpa, e si prospetterebbe per lei e la possibilità che possa cooperare con Can Yaman, in qualità di inviato.

Come sappiamo però, l’attore avrebbe già declinato l’invito per motivi legati al cachet troppo basso.

Ciò che ha creato il delirio sul web è il ripensamento di Can Yaman.

Certo sono solo voci senza alcuna conferma da parte di Maria De Filippi che, in qualità di produttrice del programma, ha preferito chiarire alcune questioni, rilasciando un’intervista al magazine Oggi: “I diritti di questo programma non li ha acquistati la mia società ma Mediaset. Pier Silvio Berlusconi mi ha chiesto semplicemente di elaborare qualche idea, al fine di modernizzare nuovamente il format”.

Avere due personaggi come Can Yaman e Belen Rodriguez sarebbe davvero un bel colpaccio per il reality fermo dal 2008 per mancanza di ascolti.

Sappiamo chele fan italiane sarebbero incollate allo schermo ogni singola puntata per vedere il loro attore turco nelle vesti di inviato.