A cura di Gilda Riga

Quando inizieranno le riprese di El Turco? Chi sarà l’attrice co-protagonista? Sono queste le domande che i tantissimi fan di Can Yaman si stanno ponendo in queste settimane, alle quali, forse, saremo in grado di dare una risposta in questo articolo.

La nuova serie tv, realizzata da Ay Yapim, società di produzione multimediale, in esclusiva per Disney Plus Turchia, è liberamente ispirata al libro di Orhan Yeniaras dall’omonimo titolo. Racconta un aspetto poco conosciuto dell’assedio di Vienna da parte dell’Impero Ottomano nel 1638. La leggenda narra che in quella circostanza un soldato di nome Balaban Agha, dopo essere stato catturato, riuscì a fuggire e raggiunse il paesino di Moena, piccolo Comune del Trentino Alto-Adige. In seguito, Balaban, che versava in gravi condizioni di salute, fu curato dalla popolazione locale e assistito fino alla sua completa guarigione.

Il personaggio di El Turco sarà interpretato da Can Yaman. Ma chi vestirà i panni della co-protagonista femminile? In un primo momento sembrava che la scelta fosse ricaduta su Hande Erçel, star dell’amatissima fiction Love is in the air, ed ex fidanzata di Kerem Bürsin. Ma a quanto pare, l’attrice avrebbe deciso di abbandonare il progetto per via di una disparità di trattamento economico, ritenendo il cachet proposto non congruo e decisamente inferiore a quello offerto a Yaman. Notizia che, è bene sottolineare, non è mai stata confermata dalla diretta interessata (ma neanche smentita).

Chi è Greta Ferro, la possibile co-protagonista di El Turco

Intanto, nelle ultime ore, sembrano essere prepotentemente salite le quotazioni di un’attrice italiana: stiamo parlando di Greta Ferro, abruzzese classe 1995. La svolta professionale arriva nel 2018, quando è tra gli interpreti di un cortometraggio per Armani dal titolo Una giacca, diretto da Marco Armando Piccinini con la supervisione di Michele Placido. In seguito, notata dai registi Ago Panini e Luca Lucini, viene scelta per la serie Made in Italy, prodotta da Mediaset e Taodue, ambientata nel mondo dell’alta moda, e nella quale interpreta il ruolo della protagonista Irene, giornalista decisa a fare strada nel settore. Inoltre, recita nel film Weekend, uscito sulla piattaforma Prime Video nel 2020, e nel 2021 è nel cast del film Chiara Lubich – L’amore vince su tutto.

(foto Instagram Greta Ferro)

Se la notizia dovesse essere confermata, la possibilità di recitare in una serie internazionale fianco a fianco con un attore affermato e famoso come Can Yaman, rappresenterebbe per Greta Ferro un’occasione quasi irripetibile.

La nuova serie El Turco sarà girata in lingua inglese, e le riprese dovrebbero iniziare il prossimo settembre.