A cura di Gilda Riga

Can Yaman ospite della IV edizione del Filming Italy Best Movie Award. L’attore turco, che il prossimo 30 settembre debutterà insieme a Francesca Chillemi in prima serata su Canale 5 con la nuova fiction Viola come il mare, parteciperà all’evento che si svolgerà il 4 settembre all’Hotel Excelsior del Lido di Venezia, in occasione della 79esima Mostra del Cinema.

Già lo scorso giugno, l’attore turco fu premiato al Filming Italy Sardegna Festival, tenutosi al Forte Village di Santa Margherita di Pula, per il suo impegno nel social grazie all’opera della sua fondazione Can Yaman for Children. Domenica 4 settembre raggiungerà il Lido di Venezia, dove sarà uno degli ospiti internazionali più attesi della kermesse cinematografica.

La carriera di Can Yaman sembra aver definitivamente spiccato il volo. Come dicevamo in apertura, a settembre approderà sugli schermi televisivi con Viola come il mare, l’attesissima fiction targata Lux Vide e Fiction Mediaset, in cui ha recitato al fianco di Francesca Chillemi, e lo ha fatto per la prima volta esclusivamente in italiano. Ma non solo. E’ imminente l’inizio delle riprese della serie in esclusiva per Disney Plus Turchia, El Turco. La sua partner femminile, stando alle ultime indiscrezioni, dovrebbe essere un’altra attrice italiana. Si tratta di Greta Ferro, abruzzese classe 1995, che ha ricoperto il ruolo di protagonista in Made in Italy, serie tv prodotta da Mediaset e Taodue, e ha recitato nelle pellicole Weekend e Chiara Lubich – L’amore vince su tutto.