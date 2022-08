A cura di Franci Russo

Hande Ercel ha avuto una svolta nella sua vita professionale con la serie tv Sen Çal Kapımı (Love is in the air), in coppia con Kerem Bursin e trasmessa su Fox TV.

La serie in breve tempo è stata trasmessa in oltre 80 Paesi facendo raggiungere una grande notorietà all’attrice turca. Ben presto il numero dei follower dell’account Instagram di Hande Ercel è salito vertiginosamente, arrivando a toccare i 30 milioni.

Nel frattempo, l’attrice turca è diventata l'ambasciatrice del marchio Disney Plus, che ha iniziato a trasmettere in Turchia il 14 giugno. La piattaforma digitale, che ha stretto accordi con molte celebrità in Turchia, ha incluso anche la Ercel. Ora, si attende con impazienza a quale progetto di Disney Plus l’attrice prenderà parte.

Braccio di ferro tra Hande Ercel e Disney Plus

Si è parlato della partecipazione di Hande alla serie El Turco, in cui Can Yaman interpreterà il ruolo principale. Si è anche discusso sul fatto che la Ercel avesse chiesto lo stesso cachet di Yaman, ed attualmente sarebbe in attesa della risposta da parte della produzione. Risposta che, però, tarda ad arrivare.

Intanto sono iniziate le riprese delle serie di Disney Plus ma di Hande Ercel non si fa nessuna menzione. Questo naturalmente rende i fan dell’attrice furiosi con l'avvicinarsi della nuova stagione.

L'attrice, che nei giorni scorsi ha rilasciato una dichiarazione alla rivista Vogue, dove ha fornito alcuni indizi, non ha comunque rivelato alcuna informazione chiara. La Ercel vorrebbe che il suo fosse un personaggio che si spingesse oltre i suoi limiti, senza tener conto però che ci vuole del tempo per dare vita a un personaggio del genere.

Con questa affermazione, si capisce che l’attrice è in attesa dell’offerta di un ruolo diverso per sorprendere i suoi fan. Tuttavia, con queste parole, rivela anche che non c'è ancora nessun progetto del genere per lei. L'attrice afferma, inoltre, di non avere ancora un accordo, di avere dei progetti davanti a sé, ma che è troppo presto per parlarne.

Insomma ancora tutto avvolto nel mistero più assoluto. A questo punto è più che probabile che affianco a Can Yaman reciterà un'altra attrice (si fa il nome di Greta Ferro, un'attrice italiana di 26 anni).

Intanto la nuova stagione è alle porte…