A cura di zara penna

Hande Erçel, la bella attrice protagonista di Love is in the air, serie trasmessa su Canale 5, è pronta a tornare sul piccolo schermo. Ad annunciarlo lei stessa nel corso di un’intervista.

La star turca negli ultimi mesi ha fatto parlare di sé non solo per la sua carriera e per l’incredibile successo che riscontra su Instagram, dove conta quasi 29 milioni di follower, ma anche per le vicende legate alla sua sfera privata. Dopo la fine della chiacchieratissima relazione con Kerem Bürsin, ha creato scalpore la sua conoscenza approfondita con un altro attore turco, Kaan Yıldırım.

Nel corso di un'intervista, ad Hande è stato chiesto quando tornerà in tv. E lei, con un sorriso ammaliante, ha risposto che a breve si realizzeranno una serie di progetti dei quali è entusiasta.

Hande Erçel creatrice di tendenze

Hande Erçel è uno dei nomi più chiacchierati dello show-biz turco, ed attira costantemente l’attenzione dei media non solo per le questioni sentimentali, ma anche per i tanti outfit che è solita sfoggiare agli eventi a cui partecipa e negli scatti postati sui social. L’attrice, infatti, è uno dei personaggi turchi con il più alto numero di follower, tanto che si dedica con profitto anche alla professione di influencer. Creatrice di tendenze e outfit, la bella Hande sembra non sbagliare un colpo.

E’ senza dubbio, insieme a Demet Özdemir, una delle attrici turche del momento, seguita da milioni di fan, ma anche dai paparazzi che cercano di catturare ogni singolo particolare della sua vita.