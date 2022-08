A cura di Franci Russo

L'attrice turca Hande Ercel coinvolta in una nuova relazione sentimentale? Secondo i giornali turchi, sembrerebbe proprio di sì.

Hande Ercel, popolarissima in tutto il mondo per la serie tv Love is in the air, trasmessa in ben 85 Paesi, e protagonista insieme a Kerem Bursin di una love story sia sul set che nella vita reale, è risultata l’attrice turca più popolare oltre confine. Attrice, modella, influencer con oltre 28 milioni e 700mila follower, la Ercel è testimonial anche di noti brand. Insomma una vera e propria miniera d’oro.

Hande, però, non è altrettanto fortunata in amore. Dopo la lunga relazione con il cantante Murat Dalkılı, la Ercel si innamora di Kerem Bursin e, dopo la fine della loro love story, che ha appassionato milioni di fan di entrambi, ha avuto una breve frequentazione con l’attore turco Kaan Yıldırım. Da allora niente altro.

Chi è il nuovo spasimante di Hande Ercel?

Ora, secondo la stampa turca, Hande sarebbe nuovamente coinvolta in una relazione sentimentale. Il fortunato sarebbe il cantante greco Konstantinos Argiros.

l tutto sarebbe nato da un’iniziativa dell’attrice turca che avrebbe incominciato a seguire l’artista greco su Instagram. Konstantinos l’avrebbe seguita a ruota. I due si sarebbero scambiati decine di messaggi, e i ben informati ritengono che questa “corrispondenza” vada avanti da molto tempo, dalla fine della relazione di Hande con l’attore turco Kaan Yildirim.

Non si sa se Hande e Konstantinos si siano incontrati oppure no. La stampa turca mette in evidenza solo che tra i due c’è un bel rapporto che va oltre l’amicizia. Sull’argomento l’attrice turca non ha rilasciato alcuna dichiarazione, desiderosa di vivere in segreto questa sua nuova esperienza.

Dal canto loro le fan della Ercel sperano sempre in una ritorno di fiamma tra lei e Kerem Bursin, una storia d’amore che ha fatto sognare milioni telespettatori di tutto il mondo.