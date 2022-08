A cura di zara penna

Mediaset: Hande Ercel, il post per il suo ex Kerem Bursin.

Hande Ercel è tra le attrici turche più amate e seguite in tutto il mondo. Il suo enorme seguito su Instagram, dove conta quasi 29 milioni di follower, la pone costantemente al centro dell’attenzione, non solo per la sua brillante carriera di attrice ed influencer, ma anche per la sua vita privata, con la stampa internazionale che segue ogni suo passo.

La popolarità di Hande Ercel è letteralmente esplosa grazie alla serie tv Love is in the air, trasmessa in ben 85 Paesi, in cui era la protagonista insieme a Kerem Bursin, suo ex fidanzato. Una bellissima storia d’amore che ha fatto sognare i fan per diversi mesi, ma che purtroppo è giunta al capolinea. Ciononostante, i due attori continuano ad essere seguiti e amati al pubblico, che a distanza di mesi dalla loro rottura sogna e spera di rivederli nuovamente insieme.

Hande Ercel, dopo la fine della relazione con Kerem, ha vissuto una breve storia con Kaan Yıldırım, terminata prima dell’estate. Eppure, nonostante Kerem e Hande sembrino lontano anni luce dall’essere nuovamente una coppia, c’è un dettaglio emerso nelle ultime ore che non è sfuggito all’occhio attento delle fan.

Hande Ercel, il dettaglio social che non sfugge ai fan

L’attrice turca ha postato una foto usando un filtro particolare col nome The Bursin, e ovviamente le fan hanno immediatamente ipotizzato che fosse un chiaro segnale o una dedica a Kerem. Tra i tantissimi commenti, infatti, c’è quello di una follower che scrive: “Che faccio, invio a Kerem?”.

Secondo un’edizione del tg di TV100, importante canale turco, questa foto rappresenterebbe un chiarissimo segnale indirizzato al suo ex fidanzato. Non è ancora chiaro a cosa si riferisca Hande, ma di fatto il post ha letteralmente fatto sobbalzare le fan dei due ex protagonisti di Love is in the air.

Hande Ercel in questo momento si trova in vacanza con la sorella Gamze, il marito e la nipotina Mavi. Mentre Kerem, in questo frangente poco attivo sui social, è sempre più vicino al cinema spagnolo dopo l’incontro e l'amicizia nata con Alvaro Morte e Antonio Banderas.