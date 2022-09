A cura di Gilda Riga

Manca pochissimo all’attesissimo ritorno in tv di Demet Özdemir. L’attrice turca debutterà su Disney Plus Turchia mercoledì 14 settembre con la nuova serie Dünyayla Benim Aramda (Tra me e il mondo), e i fan non vedono l’ora che arrivi quella fatidica data per rivedere sugli schermi televisivi la loro beniamina.

L’ex protagonista di Day Dreamer – Le ali del sogno, che lo scorso 28 agosto si è sposata ad Istanbul con Oğuzhan Koç, è la prima a fare il debutto con una nuova serie sulla piattaforma streaming, approdata in Turchia lo scorso 14 giugno. Al suo fianco nel ruolo di protagonista maschile, Buğra Gülsoy, attore poco conosciuto in Italia ma particolarmente famoso in patria, dove ha recitato anche con Hande Erçel nella serie tv Azize, mai trasmessa nel nostro Paese. Un altro volto noto al pubblico italiano per aver interpretato il personaggio di Ceren in Love is in the air, e che vedremo in Dünyayla Benim Aramda, è Melisa Dongel, che vestirà i panni della migliore amica della protagonista.

Dünyayla Benim Aramda: cast e trama

Ma scopriamo la trama della nuova serie disponibile su Disney Plus Turchia dal 14 settembre. Ilkin è una giovane donna che lavora nelle pubbliche relazioni e possiede una società. E’ fidanzata con Tolga, con il quale ha una storia d’amore passionale e coinvolgente. Ilkin vuole mettere alla prova l’amore del suo compagno, e architetta un piano chiedendo alla sua migliore amica di essere complice. Parte, quindi, un gioco sui social network fatto di tantissimi intrighi che coinvolgerà i telespettatori.

Nel cast, oltre a Demet Özdemir, Buğra Gülsoy e Melisa Dongel, anche Hafsanur Sancaktutan, Metin Akdülger, İbrahim Selim, Ali Yoğurtçuoğlu e Zerrin Tekindor.

Ma per Demet all’orizzonte non c’è solo l’imminente uscita di Dünyayla Benim Aramda. Sono infatti terminate da alcuni giorni le riprese di Love Tactics 2, secondo capitolo della commedia romantica con protagonista proprio l’attrice turca e Şükrü Özyıldız, che sarà disponibile su Netflix nel 2023.