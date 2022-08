A cura di Gilda Riga

E’ andato in archivio il matrimonio tra Demet Özdemir e Oğuzhan Koç, e con esso tutte le fantasiose teorie su una relazione segreta dell’attrice turca con Can Yaman, suo ex partner nella fortunata soap Day Dreamer – Le ali del sogno, o di un ipotetico ritorno di fiamma tra i due, dopo un incontro “galeotto” che si sarebbe verificato durante la serata di gala in occasione del lancio di Disney Plus Turchia.

La cerimonia in un lussuoso resort: assente Can Yaman

La sfarzosa cerimonia di nozze si è svolta presso il Six Senes Kotacas Mansion, lussuoso resort con vista mozzafiato sullo Stretto del Bosforo, situato nel prestigioso quartiere Sariyer di Istabul. Tantissime le celebrità turche presenti, in particolare gli ex colleghi di Demet in Day Dreamer – Le ali del sogno, e diversi personaggi del mondo della musica e dello spettacolo. Assente, come del resto era facile immaginare, Can Yaman. La star turca, che debutterà il prossimo 30 settembre con l’attesissima fiction Viola come il mare, è alle prese con diversi impegni lavorativi, che lo vedranno impegnato a breve con l’inizio delle riprese di El Turco, nuova serie tv in esclusiva Disney Plus Turchia.

A fare da testimone alla bellissima e raggiante attrice, il produttore Faruk Turgut, proprietario della Gold Film, mentre la scelta del marito è ricaduta su Acun Ilıcalı, amico di lunga data di Oğuzhan, nonché imprenditore, produttore televisivo internazionale e businessman.

Demet ha indossato tre abiti: due modelli esclusivi realizzata da Eda Gungor e Nihan Peker, ed uno di Alexander McQueen. Koç, invece, ha scelto un classico smoking nero con camicia bianca e papillon.

Nel frattempo, dopo le tantissime foto e i video spuntati in giro per il web, Demet Özdemir ha postato sul suo account Instagram un reel esclusivo della cerimonia di nozze, che ha raggiunto in poche ore la cifra record di quasi 5 milioni di visualizzazioni.