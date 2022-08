A cura di Gilda Riga

Demet Özdemir e Oğuzhan Koç sono finalmente convolati a nozze. In Turchia, quello che è stato definito come il matrimonio dell’anno, si è celebrato domenica 28 agosto al Six Senes Kotacas Mansion, lussuoso resort affacciato sullo Stretto del Bosforo, situato nel prestigioso quartiere Sariyer di Istanbul. La cerimonia era inizialmente fissata per il 26 agosto, poi a causa dei violenti temporali che hanno flagellato il nord-ovest del Paese, i due sposi hanno deciso di posticiparla.

L’attrice e il cantante si sono detti il fatidico “sì” alla presenza dei rispettivi familiari, di amici e colleghi. A fare da testimone all’ex protagonista di Day Dreamer – Le ali del sogno, il produttore Faruk Turgut, proprietario della Gold Film, mentre Oğuzhan ha scelto di farsi affiancare all’altare da Acun Ilıcalı, imprenditore, produttore televisivo internazionale e uomo di affari originario dell’Azerbaigian.

La cerimonia è stata elegante, ma allo stesso tempo sfarzosa. La bellissima Demet, come già anticipato dal nostro sito, ha fatto tre cambi d’abito: due modelli esclusivi realizzati da Eda Gundor e Nihan Peker, e uno di Alexander McQueen. Il marito, invece, ha indossato un classico smoking nero, camicia bianca e papillon.

Oğuzhan Koç, il dettaglio sulle scarpe non sfugge ai fan

Ma c’è un dettaglio dell’outfit scelto da Oğuzhan Koç che non è sfuggito (suo malgrado) all’occhio dei più attenti. Com’è noto, tra le peculiarità del cantante turco non c’è sicuramente l’altezza (si stima sia alto circa 165 centimetri), mentre la moglie raggiunge 1 metro e 70. Ed allora, come ovviare a questa “sgradevole” ed imbarazzante circostanza? Semplice, indossando delle scarpe con una vistosissima “zeppa” alta circa 5 centimetri, proprio allo scopo di pareggiare l’altezza di Demet.

Le foto del “dettaglio” hanno fatto immediatamente il giro del web, scatenando l’ironia di tantissimi utenti, soprattutto sui social media.