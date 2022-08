A cura di Franci Russo

Si avvicina la data delle nozze tra Demet Ozdemir e Oguzhan Koc ed incominciano ad emergere i particolari del tanto atteso matrimonio.

Demet Ozdemir e Oguzhan Koc si sposeranno venerdì prossimo, 26 agosto alle ore 19,30, all'hotel Six Senses Kocataş Mansions. Ed è proprio in questo lussuoso resort che lo scorso 14 febbraio Oguzhan Koc ha fatto la proposta di matrimonio alla sua amata Demet.

Alla cerimonia parteciperà un numero limitato di ospiti, i parenti dei due sposi e gli amici più cari della celebre coppia, tra cui İbrahim Buyukak ed Eser Yenenler di “3 Men”.

La partecipazione di nozze è già stata fatta recapitare agli invitati attraverso la posta elettronica. La semplicità dell’invito non è passata inosservata.

Gli stilisti che vestiranno da sposa Demet Ozdemir

Demet indosserà 3 abiti da sposa per un valore totale di 200mila lire turche, due modelli speciali di Eda Gungor e Nihan Peker e un marchio Alexander McQueen.

Oguzhan Koc ha pagato circa due milioni di lire turche, pari a 110mila euro, i gioielli che regalerà a Demet prima del matrimonio. Il noto cantante turco già in passato, in occasione del trentesimo compleanno della Ozdemir, festeggiato il 26 febbraio scorso, le ha regalato un solitario di 4 carati del valore di 1,2 milioni di lire turche, pari a circa 77mila euro, con la promessa, poi mantenuta, che questa estate avrebbe portato la sua amata sull’altare.

Ora mancano solo 48 ore al fatidico giorno e i media turchi sono pronti per dare un grande risalto a quello che si annuncia il matrimonio dell’anno in Turchia.

Demet Ozdemir è famosissima anche fuori dai confini del suo Paese. La popolarità l’ha acquisita con la partecipazione alla serie tv DayDreamer – Le ali del sogno, trasmessa in Italia da Canale 5, in cui è protagonista insieme ad un altro sexy simbol turco, Can Yaman, trasferitosi da qualche anno in Italia, dove ha girato la serie tv Viola come il mare con Francesca Chillemi, che dovrebbe debuttare sulla rete Mediaset il 30 settembre prossimo.