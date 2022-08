A cura di Gilda Riga

Manca meno di un mese al debutto su Disney Plus Turchia di Demet Özdemir con Dünyayla Benim Aramda (Tra me e il mondo). La nuova serie sarà disponibile sulla piattaforma streaming a partire dal prossimo 14 settembre, e i fan dell’attrice turca non vedono l’ora che arrivi quel giorno per poter finalmente rivedere in tv la loro beniamina.

Dopo il trailer ufficiale uscito nelle scorse settimane, Disney Plus ha condiviso attraverso il suo account Instagram un altro video promozionale della serie con protagonisti, tra gli altri, Demet Özdemir e Buğra Gülsoy.

La trama segue le vicende di una donna che cerca di riempire il vuoto che ha dentro di sé attraverso l’amore. Inizia così un gioco sui social media, che avrà lo scopo di mantenere viva la sua relazione con un uomo, contraddistinta al principio da grande complicità, ma che poi con il passare del tempo vede affievolirsi la passione e il coinvolgimento. Nel cast, oltre a Demet Özdemir e Buğra Gülsoy, anche Hafsanur Sancaktutan, Metin Akdülger, İbrahim Selim, Melisa Döngel, Ali Yoğurtçuoğlu e Zerrin Tekindor.

Demet Özdemir- Oğuzhan Koç: giorno e location del matrimonio

L’estate 2022 è ricchissima di impegni per l’ex protagonista di Day Dreamer – Le ali del sogno insieme a Can Yaman. Non solo la nuova serie in esclusiva su Disney Plus, ma anche le riprese di Love Tactics 2 (Tattiche d’Amore), secondo capitolo della commedia romantica che sarà disponibile su Netflix nel 2023, che termineranno il 22 agosto, esattamente quattro giorni prima del matrimonio di Demet e Oğuzhan Koç. L’attrice e il cantante, infatti, convoleranno a nozze venerdì 26 agosto, con il ricevimento nuziale che si terrà presso il Six Senses Kotacas Mansions, prestigiosa location che situata nel quartiere Sariyer di Istanbul. Questo palazzo storico offre una vista straordinaria sullo Stretto del Bosforo, ed incorpora le caratteristiche architettoniche degli ex edifici di epoca ottomana.

Stando a quanto riferito dalla giornalista Birsen Altuntas, gli inviti per il matrimonio sono stati fatti recapitare via e-mail. La coppia si sposerà alle 19,30, e dopo circa un’ora dovrebbe avere inizio il banchetto nuziale. Pare, inoltre, che la sposa abbia in programma di indossare tre abiti in tre momenti diversi della cerimonia.