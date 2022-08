A cura di Gilda Riga

Demet Özdemir: adesso è ufficiale. La nuova serie Dünyayla Benim Aramda (Tra me e il mondo) con protagonista l'attrice turca sarà disponibile su Disney Plus a partire dal prossimo 14 settembre.

Ad annunciarlo attraverso i rispettivi account Instagram, proprio la Özdemir e la piattaforma streaming, approdata in Turchia lo scorso 14 giugno.

Il nuovo progetto, in esclusiva Disney Plus, è prodotto da FM Yapim, studio di narrativa turco, noto anche per aver dato vita a Love is in the air, amatissima serie tv con protagonisti Hande Erçel e Kerem Bürsin. La sceneggiatura è stata affidata a Pinar Bulut, mentre alla regia c'è Hülya Gezer.

Dünyayla Benim Aramda: trama e cast

La trama segue le vicende di una donna che cerca di riempire il vuoto che ha dentro attraverso l’amore. Inizia così un gioco sui social media che avrà come obiettivo quello di mantenere viva la sua relazione con un uomo, contraddistinta al principio da grande complicità, ma che con il passare del tempo perde di passione e coinvolgimento reciproco.

Nel cast, oltre a Demet Özdemir, anche Buğra Gülsoy, Hafsanur Sancaktutan, Metin Akdülger, İbrahim Selim, Melisa Döngel, Ali Yoğurtçuoğlu e Zerrin Tekindor.

Ma Dünyayla Benim Aramda non è l’unico progetto al quale ha lavorato la Demet. Nelle ultime settimane, infatti, è impegnata sul set con le riprese del sequel di Love Tactics (Tattiche d’Amore), secondo capitolo della commedia romantica in cui è la protagonista insieme a Şükrü Özyıldız. La pellicola, stando alle ultime indiscrezioni, dovrebbe approdare su Netflix nel 2023.

Matrimonio Özdemir- Koç: c'è la data

E’ un’estate ricca di impegni per la bella Sanem di Day Dreamer – Le ali del sogno, e non c’è solo il lavoro. Infatti, il prossimo 26 agosto convolerà a nozze con il cantante Oğuzhan Koç. Il matrimonio avrà luogo a Istanbul, anche se la location della cerimonia non è stata ancora svelata.