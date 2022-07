A cura di Gilda Riga

Estate frenetica quella che sta vivendo Demet Özdemir. La bellissima attrice turca, protagonista insieme a Can Yaman dell’amatissima serie tv Day Dreamer – Le ali del sogno, è alle prese con un gran numero di impegni non solo sul set, ma anche lontano dalla macchina da presa.

Il prossimo 26 agosto, infatti, convolerà a nozze con Oğuzhan Koç a Istanbul, in quello che si preannuncia in Turchia come il matrimonio dell’anno. Data e città sono già stati svelati dai futuri sposi, mentre resta ancora top secret la location scelta per la cerimonia.

Ma Demet è impegnatissima anche dal punto di vista lavorativo. E’ in uscita in esclusiva su Disney Plus, la nuova serie Dunyayla Benim Aramdan (Tra me e il mondo) che la vede protagonista insieme a Buğra Gülsoy.

La trama racconta di un gioco sui social media che avrà come obiettivo quello di mantenere viva la relazione della protagonista Demet Özdemir con il personaggio interpretato da Buğra Gülsoy, contraddistinta all’inizio da grande complicità, ma che con il passare del tempo vede affievolire la passione.

Demet Özdemir: le foto sul set di Love Tactics 2

Ma non solo. L’attrice turca, che conta oltre 15 milioni di follower su Instagram, è impegnata in questi giorni sul set per girare il secondo capitolo di Love Tactics (Tattiche d’amore), commedia romantica in cui recita al fianco di Şükrü Özyıldız, e che sarà disponibile su Netflix probabilmente nel 2023. La rivista Magazin Kuryesi ha pubblcato sul suo account Instagram alcune immagini di Demet Özdemir proprio mentre si trova sul set al centro commerciale Metropol Istanbul.

(foto Magazin Kuryesi)

Il primo capitolo di Love Tactics vede protagonisti un pubblicitario e una stilista blogger che non credono nell'amore. Così fanno una scommessa: riuscire a far perdere la testa alla controparte, usando tattiche fuori dall'ordinario.

La stilista blogger crede di aver trovato gli stratagemmi ideali per far crollare gli uomini in poche e irresistibili mosse: come farli innamorare non avrebbe per lei più alcun segreto. Così, decide di condividere sul suo blog tutte le indicazioni che spera possano seguire anche le proprie lettrici. Alla stessa maniera, un pubblicitario pensa di sapere come conquistare tutte le donne attorno a sé, seguendo degli stratagemmi estremamente precisi.

Quando le loro strade si incroceranno, entrambi si confronteranno sullo stesso “terreno di scontro”: immagineranno, infatti, di poter far perdere la testa alla controparte, usando le tattiche di cui si ritengono esperti. Ma quando finirà il gioco, tutto potrebbe cambiare…