A cura di Franci Russo

Hande Erçel e Demet Özdemir si sono classificate al primo e secondo posto nel sondaggio "la più bella attrice turca".

La rivista britannica Nubia Magazine ha condotto un sondaggio globale per scegliere "la più bella attrice turca" del 2022. Nel sondaggio, terminato il 1° luglio, è apparso chiaro il nome di chi si è classificata al primo posto, lasciando dietro di sé tante belle concorrenti.

La rivista britannica Nubia Magazine ha scelto la "più bella attrice turca" con i voti ricevuti da un totale di 52 Paesi in tutto il mondo. I primi 5 nomi delle attrici turche, che impressionano per la loro bellezza e per il loro successo, sono personaggi che hanno una vasta base di fan in Turchia e nel mondo con le loro produzioni.

Le prime cinque attrici turche premiate dal sondaggio

Hande Erçel, nome di spicco del magazine mondiale, si è classificata al primo posto con i voti espressi da molti Paesi, come Spagna, Turchia, Italia e Brasile.

Molto seguita su Instagram, con oltre 28,6 milioni di follower, Hande è conosciuta dal grande pubblico per la partecipazione alla serie tv Love is in the air, con Kerem Bursin, con il quale ha avuto una storia d’amore fuori dal set durata quasi un anno.

Seconda nei sondaggi, Demet Özdemir, protagonista insieme a Can Yaman, della serie tv DayDreamer – Le ali del sogno. Secondo i media turchi, Demet sarebbe prossima al matrimonio con il cantante Oğuzhan Koç, nozze che dovrebbero celebrarsi nel prossimo mese di agosto.

Elçin Sangu, che ha conquistato i cuori con la serie TV Rented Love, seguitissima sul piccolo schermo, si è classificata terza nella classifica di Nubia Magazine, mentre Özge Gürel, che da poco è convolata a nozze con Serkan Çayoğlu, conosciuto sul set di “Cherry Season – La Stagione del Cuore”, ha conquistato il quarto posto. Özge è popolare in Italia per essere stata protagonista di due serie tv insieme a Can Yaman: Bitter Sweet e Mr Wrong. Attualmente i novelli sposi son in Italia per “risposarsi” nella città di Giulietta e Romeo.

Ebru Şahin, la star della serie Destan di ATV, che nelle scorse settimane si è unita in un felice matrimonio con Cedi Osman, è risultata quinta nel sondaggio.