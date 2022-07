A cura di zara penna

Ozge Gurel: in Italia col marito Serkan Cayoglu. La coppia si incontrerà con Can Yaman, già partner di Ozge in due serie tv.

I novelli sposi Serkan Cayoglu e Ozge Gurel, conosciuti sul set di “Cherry Season – La Stagione del Cuore”, sono arrivati in Italia. I due attori turchi si sono sposati in Turchia qualche settimana fa e il 13 agosto si risposeranno in Italia nella città di Giulietta e Romeo, ovvero Verona.

Dopo aver postato due foto del suo matrimonio con Ozge Gurel, Serkan Cayoglu ha pubblicato una Storia che lo vede sorridente in piazza Duomo a Milano, proprio di fronte all’iconica cattedrale.

Una luna di miele e giorni di preparativi per Ozge e Serkan.

Una cerimonia di matrimonio anche in Italia con amici e parenti

Da quanto si apprende dai siti turchi, sembra che i due abbiano organizzato una vera e propria cerimonia in Italia a cui prenderanno parte amici e parenti. Tra gli invitati spunta il nome di Can Yaman. E’ risaputo che ormai Can vive a Roma e le fan di Ozge scommettono sulla presenza di Yaman alla festa di matrimonio della sua collega e amica.

I due infatti hanno fatto sognare con due soap: Bitter Sweet e Mr Wrong.

Entrambe trasmesse su Canale 5 e di grande successo in Italia.

Tra Ozge e Can c’è da sempre una grande amicizia. Un sentimento puro che ha fatto sì che i due mantenessero per anni un buon rapporto, soprattutto perché negli anni Can ha legato molto anche con Serkan, marito di Ozge.

Quasi certa dunque la presenza dell’attore a Verona.

Per Ozge e Serkan non è la prima volta in Italia. La Oyku di Cherry Season e Serkan Cayoglu sono già venuti nel nostro Paese, e in particolare a Milano. I fan li ricorderanno intervistati da Silvia Toffanin a Verissimo nel 2016, sull’onda del successo della soap che li ha fatti conoscere ed innamorare.