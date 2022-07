A cura di Franci Russo

Demet Ozdemir e Oguzhan Koc in vacanza a Çeşme.

La coppia, incurante degli sguardi indiscreti, si è lasciata andare ad effusioni, con baci e carezze sulla spiaggia.

Pronti i paparazzi ad immortalare i due che erano sdraiati sotto l’ombrellone attorniati da una folla di bagnanti (Foto cnnturk.com).

Demet Ozdemir, la protagonista insieme a Can Yaman di DayDreamer – Le ali del sogno, indossava un bichini color rosa, mentre Oguzhan Koc, in costume boxer nero con righe gialle ai lati, era intento a scattarle foto col telefonino.

Fissata la data del matrimonio tra Demet e Oguzhan, dove saranno celebrate le nozze?

Secondo il giornale turco Magazine D Yaz, Demet Ozdemir e Oguzhan Koc avrebbero fissato la data del loro matrimonio per il 28 agosto prossimo, con la partecipazione di un numero limitato di ospiti. L’indiscrezione, pubblicati sui più importanti giornali turchi, non è stata mai smentita dagli interessati. C’è solo una dichiarazione di Oghuzan Koc che, incalzato dai giornalisti sull’argomento, ha affermato: “Abbiamo entrambi un programma molto fitto, al momento non abbiamo programmato una data certa per le nostre nozze”.

Intanto Demet sembra essere sempre più presa dal rapporto con il suo fidanzato Oguzhan. Sul suo account Instagram, che conta oltre 15 milioni e 300mila follower, spesse volte l’attrice pubblica foto insieme al suo amato, dedicandogli messaggi pieni di passione: “Sempre nella stessa direzione, sempre con amore”, oppure “Ti amo tanto”, accompagnati da emoji con cuoricini rossi.

Ormai non ci sono più dubbi sulla serietà del rapporto tra i due attori turchi, anche se c’è chi sostiene, come l’investigatore social Alessandro Rosica, che il loro è un legame farlocco.

Consumata la festa di fidanzamento, ampiamente pubblicizzata dai media turchi con foto e commenti, Ozdemir e Koc si preparano ora a coronare il loro sogno d’amore. Fissata la data, manca ancora il luogo della celebrazione.

Dalle sponde del Bosforo arrivano alcuni rumors, che se confermati avrebbero del clamoroso. Secondo i giornali turchi, infatti, l’attrice e il cantante avrebbero scelto di celebrare il matrimonio in Italia, anche se la location al momento sarebbe assolutamente top secret.

Pubblichiamo questa notizia per onor di cronaca, perché a noi sembra difficile che Demet e Oguzhan decidano di sposarsi altrove, considerato l’amore e l’orgoglio del popolo turco nei confronti del loro Paese.