A cura di Gilda Riga

E’ tutto pronto per l’uscita di Dunyayla Benim Aramda, in italiano “Tra me e il mondo”, la nuova serie originale targata Disney Plus Turchia, con protagonisti Demet Özdemir e Buğra Gülsoy.

La piattaforma streaming, lanciata ad Istanbul lo scorso 14 giugno, ha condiviso il trailer attraverso il proprio account Instagram, mandando in visibilio i tantissimi fan italiani che seguono con passione e trasporto le serie turche. Non si conosce ancora la data esatta dell’approdo in tv, ma da Disney Plus fanno sapere che non si dovrà attendere ancora per molto.

Nel cast anche Hafsanur Sancaktutan, Metin Akdülger, İbrahim Selim, Melisa Döngel, Ali Yoğurtçuoğlu e Zerrin Tekindor.

La serie è prodotta da FM Yapim, uno dei grandi studi di narrativa turchi, famoso anche per aver dato vita alla fortunatissima serie Love is in the air, con protagonisti Hande Erçel e Kerem Bürsin, trasmessa in ben 85 Paesi. La sceneggiatura è stata affidata a Pinar Bulut, che si è occupato anche della serie di successo Mucize Doktor (Dottore Miracoloso), mentre alla regia c’è Hülya Gezer.

Tra me e il mondo: la trama della nuova serie

La trama racconta la storia di una donna (Demet Özdemir) che cerca di riempire il vuoto che ha dentro attraverso l’amore. Inizia così un gioco sui social media che avrà come obiettivo quello di mantenere viva la sua relazione con il personaggio interpretato da Buğra Gülsoy, contraddistinta al principio da grande complicità, ma che con il passare del tempo vede affievolire la passione.

Nel frattempo, Demet Özdemir e Oğuzhan Koç hanno annunciato che si sposeranno il prossimo 26 agosto ad Istanbul, anche se la location della cerimonia resta ancora top secret. La bellissima attrice turca è tutt’ora impegnata sul set con riprese del secondo capitolo di Love Tactics, commedia romantica che sarà disponibile su Netflix con protagonisti proprio Demet e Şükrü Özyıldız.