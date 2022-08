A cura di Gilda Riga

Il countdown è ufficialmente iniziato. Mancano solo undici giorni a quello che in Turchia è stato annunciato come il matrimonio dell’anno: Demet Özdemir e Oğuzhan Koç convoleranno a nozze il prossimo 26 agosto, e nelle ultime ore sono emersi alcuni dettagli in merito alla cerimonia.

Matrimonio Özdemir-Koç: la suggestiva location della cerimonia

Secondo quanto rivelato dalla giornalista Birsen Altuntas, il ricevimento si terrà presso il Six Senses Kotacas Mansions. Situato nel prestigioso quartiere Sariyer di Istanbul, questo palazzo storico offre una vista straordinaria sullo Stretto del Bosforo e incorpora le caratteristiche architettoniche degli ex edifici di epoca ottomana del sito. La magnifica location è conosciuta anche per il suo impegno per la comunità, la sostenibilità, il benessere e il design. Ed è proprio in questo lussuoso resort che lo scorso 14 febbraio Oğuzhan Koç ha fatto la proposta di matrimonio alla sua amata Demet.

(foto sixsenses.com)

Gli inviti alla cerimonia via e-mail

Gli inviti per le nozze sono stati fatti recapitare attraverso l’utilizzo della posta elettronica. La coppia si sposerà alle 19,30, e dopo circa un’ora dovrebbe avere inizio il banchetto nuziale. Pare, inoltre, che la sposa abbia in programma di indossare tre abiti in tre momenti diversi della cerimonia.

Nel frattempo, Demet Özdemir è ancora impegnata sul set con le riprese del secondo capitolo di Love Tactics (Tattiche d’Amore), commedia romantica che sarà disponibile su Netflix nel 2023. L’ultimo ciak è fissato per il 22 agosto, appena quattro giorni prima del matrimonio. Ma non solo. L'attrice turca sarà protagonista insieme a Buğra Gülsoy della serie Dünyayla Benim Aramda (Tra me e il mondo), disponibile su Disney Plus Turchia a partire dal prossimo 14 settembre.