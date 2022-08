A cura della Redazione

Demet Ozdemir, attrice turca diventata famosa per la serie tv DayDreamer – Le ali del sogno, in cui ha recitato insieme a Can Yaman, si appresta a sposare il cantante turco Oguzhan Koc.

La data del matrimonio è fissata per venerdì 26 agosto prossimo. Il ricevimento si terrà presso il Six Senses Kotacas Mansions, situato nel prestigioso quartiere Sariyer di Istanbul. Questo palazzo storico offre una vista straordinaria sullo Stretto del Bosforo e incorpora le caratteristiche architettoniche degli ex edifici di epoca ottomana del sito.

All’inizio, non tutti hanno creduto alla solidità del rapporto tra i due artisti. C’è stato perfino chi ha ipotizzato un accordo tra Demet e Oguzhan a fini pubblicitari, per promuovere l’immagine del cantante turco, non altrettanto famoso e popolare come la sua fidanzata.

Invece i due hanno smentito tutti e tra qualche giorno coroneranno il loro sogno d’amore.

L’affermazione della cantante Pinar Elice sul matrimonio della coppia Demet-Oguzhan

C’è tuttavia un’affermazione che ha lasciato sconcertati i fan della bellissima Demet. Come riporta il sito bursadabugun.com, durante la trasmissione Beyaz Magazine, su Beyaz Tv, commentando la notizia del matrimonio più importante dell’anno, la cantante Pınar Elice ha predetto la data in cui la coppia avrebbe divorziato. Elice ha detto: “Il primo anno di matrimonio è molto importante. Se riescono a superare 1 anno, in cui le personalità si scontrano, andranno avanti per 5 anni. Questa è una statistica molto importante. Soprattutto poi se riescono a superare i 7 anni…”.

Queste dichiarazioni hanno scioccato i fan di Demet Ozdemir e Oguzhan Koc. Parlare del divorzio di una coppia ancor prima del loro matrimonio è sicuramente un’uscita alquanto infelice.

I due artisti, però, a dispetto di tutto e di tutti, si stanno preparando per il fatidico giorno. Gli inviti per le nozze sono stati fatti recapitare attraverso l’utilizzo della posta elettronica. La coppia si sposerà alle 19,30, e dopo circa un’ora dovrebbe avere inizio il banchetto nuziale. Pare, inoltre, che la sposa abbia in programma di indossare tre abiti in tre momenti diversi della cerimonia.