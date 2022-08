A cura di Gilda Riga

Oggi, venerdì 26 agosto, doveva essere il grande giorno di Demet Özdemir e Oğuzhan Koç. Era infatti fissata per la giornata odierna la data di quello che in Turchia, insieme alle nozze tra Ozge Gurel e Serakan Cayoglu (celebrate in Germania prima, e in Italia poi con il rinnovo delle promesse) viene considerato senza tema di smentita il matrimonio dell’anno. Ma qualcosa sembra essere andato storto. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Era tutto pronto per il matrimonio tra l’attrice e il cantante. La location scelta per il ricevimento è il Six Senses Kotacas Mansion, lussuoso resort situato nel prestigioso quartiere Sariyer di Istanbul. Si tratta di un palazzo storico che offre una vista straordinaria sullo Stretto del Bosforo, il cui edificio incorpora le caratteristiche architettoniche degli ex edifici di epoca ottomana. Ed è lo stesso luogo in cui, lo scorso 14 febbraio, Oğuzhan Koç aveva chiesto alla sua amata Demet di sposarlo.

La Özdemir ha scelto di indossare tre abiti nel corso della cerimonia: due modelli speciali di Eda Gungor e Nihan Peker, e uno di Alexander McQueen.

La Notte dell'Hennè

Il 25 agosto è stata anche celebrata la Notte dell’Hennè, la tradizionale cerimonia turca che precede un matrimonio. Si tratta di un evento che si svolge nella casa della famiglia d’origine della futura sposa, durante il quale gli amici e i membri della famiglia si riuniscono (uno o due giorni prima delle nozze) per banchettare, ballare e cantare prima che la sposa lasci in lacrime il luogo in cui ha vissuto con i genitori. Demet Özdemir era vestita con il bindali, un lungo abito di velluto che si utilizza in particolari cerimonie, e, come da tradizione, la sua testa era coperta da un velo rosso. Poi, l’attrice turca, si è sottoposta al cosiddetto rito dell’Hennè, in cui si è fatta tatuare la mano da una nekacha, donna esperta proprio in questo tipo di pratica, in segno di fortuna e prosperità.

Avverse condizioni meteo, posticipato il matrimonio

Ogni cosa, dunque, sembrava procedere per il verso giusto. Ma, purtroppo, Madre Natura si è messa di traverso. Secondo quanto riporta la rivista MagazinGel Tv, la cerimonia del matrimonio è stata posticipata a domenica 28 agosto a causa dei violenti temporali che stanno flagellando il nord-ovest della Turchia, e che hanno colpito anche Istanbul. Le piogge torrenziali hanno messo in ginocchio una parte del Paese, provocando ingenti danni ad edifici e strade, e causando anche alcune vittime.

Vista la portata delle avverse condizioni metereologiche, Demet Özdemir e Oğuzhan Koç hanno deciso saggiamente di posticipare la cerimonia.