A cura di Gilda Riga

E’ un lieto fine da favola quello tra Ozge Gurel e Serakan Cayoglu, tra i quali è scoccata la scintilla al primo sguardo sul set dell’amatissima soap turca Cherry Season.

I due attori, dopo la romantica proposta di matrimonio avvenuta durante una fuga romantica negli Stati Uniti, in cui Serkan ha regalato all’amata Ogze un diamante da 25mila dollari, sono diventati moglie e marito da poche settimane, con le nozze che sono state celebrate in Germania con una cerimonia semplice, e con la promessa di rinnovare i voti in Italia.

La bellissima storia d’amore tra i due attori turchi ha appassionato milioni di fan, che si sono innamorati della coppia sin dal loro debutto sugli schermi televisivi con Cherry Season.

Nozze Gurek-Cayoglu: Can Yaman il grande assente

E proprio nella splendida cornice di Villa Rizzardi, a Verona, la coppia ha ribadito la propria volontà di rimanere insieme per il resto della vita e di mettere su famiglia al più presto. La cerimonia è stata curata nei minimi dettagli, e vi hanno partecipato numerosi invitati provenienti dalla Turchia e dall’Europa. Ma c’era un grande assente: Can Yaman, che in questi giorni si trova a Budapest, in Ungheria, per prepararsi all’imminente inizio delle riprese della nuova serie El Turco, prodotta da Ay Yapim in esclusiva per Disney Plus. Un vero peccato, soprattutto per i fan che non vedevano l’ora di assistere ad una reunion tra i tre attori, tutti amici dai tempi di Cherry Season.

Del resto, per l'ex partner di Demet Ozdemir in Day Dreamer - Le ali del sogno è un periodo ricco di impegni lavorativi. Dicevamo della visita in terra magiara, dove è stato travolto dall'affetto di fan adoranti che stazionavano all'esterno dell'albergo in cui risiedeva per strappargli selfie e autografi. Ma non solo. Di recente, Can è stato anche impegnato con le riprese di uno spot per la linea di abbigliamento Tudor, di cui è testimonial da diversi anni, e dei promo di Viola come il mare, attesissima fiction che farà il suo debutto in prima serata su Canale 5 il prossimo 30 settembre.