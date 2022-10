E’ stata detto e scritto praticamente di tutto sulla vita sentimentale di Kerem Bürsin dopo la fine della relazione con Hande Erçel, sua partner anche nell’amatissima fiction Love is in the air.

L’attore turco, che lo scorso luglio partecipò alle nozze della sua amica e collega Ege Kökenli, fu imbeccato da alcuni giornalisti presenti che gli chiesero in quale tipo di rapporti era con l’ex fidanzata: “L’amicizia con Hande continua, ma al momento sono single e sto bene” rispose Kerem liquidando in fretta la questione.

Ma una parte dei media turchi non sembra essere intenzionata lasciare in pace l’ex protagonista di Love is in the air, anche se lui si è sempre tenuto lontano dal circo mediatico, concentrando la sua attenzione esclusivamente sulla carriera e su alcune cause sociali a cui tiene particolarmente.

Kerem Bursin: "Smettetela di diffondere ca**°te!"

L’ultima invasione nella sfera privata di Bursin si è verificata pochi giorni fa. La pagina Instagram Magazin Kunyesi ha postato una foto dell’attore mentre era ad una festa di compleanno in compagnia di una donna che, si legge, sarebbe la sua nuova fidanzata. Si tratta palesemente di una notizia priva di qualsiasi fondamento, che ha scatenato la reazione furiosa di Kerem: “Di solito non lo faccio, ma questa è una notizia di m***a! Sono single e sarei grato se tu o chiunque legga la smettiate di diffondere ca***te e vi concentrate sulla vostra vita e sulle notizie vere. Grazie”.

Dopo il commento da parte di Kerem Bursin, la pagina Instagram incriminata (che conta 134 mila follower) ha rimosso i commenti ma non il post. Secondo i fan, l’account sarebbe gestito da uno o più haters che hanno come obiettivo la diffusione di fake news e notizie infanganti.

Ciò che appare certo è che Kerem ha chiarito la sua posizione: è single ed è impegnato esclusivamente nel lavoro. La scorsa settimana, infatti, ha annunciato il suo nuovo progetto An Unusual Story, un cortometraggio da lui stesso prodotto in cui vestirà i panni del protagonista, Lemi, e reciterà al fianco della giovanissima star turca di soli 9 anni Ebrar Alya Demirbilek.