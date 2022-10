Dopo una lunga assenza torna ad apparire in pubblico Hande Erçel.

La diva turca, salita alla ribalta internazionale per aver recitato insieme al suo ex fidanzato, Kerem Bürsin, nella serie tv Love is in the air, intercettata da alcuni giornalisti all’uscita di un locale, ha parlato per la prima volta della malattia della sua amata nipotina Aylin Mavi.

La bimba, di soli 3 anni, è la figlia della sorella Gamze (anche lei influencer di successo) e dell’interior designer Caner Yildirim. Alla piccola Mavi è stata diagnosticata una forma di cancro che, per fortuna, è risultato essere curabile.

La scoperta è avvenuta nel corso dell’estate, quando durante un viaggio in Grecia delle sorelle Erçel, la bambina ha iniziato a lamentarsi a causa di alcuni dolori all’addome. Dopo essere stata sottoposta ad una visita di controllo approfondita, le è stato diagnosticato un tumore.

Hande ha dunque deciso di mettere in stand-by tutti i suoi progetti lavorativi per dedicarsi completamente alla nipotina. Ora, anche se in maniera graduale, l’attrice, modella e influencer turca ha ripreso ad occuparsi della sua carriera. Ciò è stato reso possibile dal fatto che la piccola Aylin Mavi sta rispondendo bene alle cure e che sta tornando, seppur lentamente, a condurre una vita normale.

Hande Ercel, le parole sulla malattia della nipote Aylin Mavi

Hande Erçel, come dicevamo in apertura, è stata fermata da alcuni giornalisti all’uscita da un ristorante, che le hanno chiesto notizie sulle condizioni di salute della nipotina. L’attrice, nonostante avesse fretta, si è mostrata disponibile con la stampa presente, ed ha rilasciato una breve dichiarazione: “Va tutto bene, e speriamo che possa andare ancora meglio. Grazie mille. Credetemi, ora non è il momento, ne parleremo in un’altra occasione” .