Demet Özdemir protagonista a Parigi in occasione della settimana della moda. La diva turca si trova nella capitale francese dove ha partecipato ad un evento organizzato da Calzedonia per celebrare ed onorare le gambe delle donne in tutta la loro bellezza.

Dopo il matrimonio super mediatico con il cantante Oğuzhan Koç, celebrato lo scorso agosto a Istanbul, l’attrice è tornata in tv con la serie in esclusiva Disney Plus, Dünyayla Benim Aramda (Tra me e il mondo), attualmente disponibile sulla piattaforma streaming. Nel 2023, invece, sbarcherà nuovamente su Netflix insieme a Şükrü Özyıldız con il sequel della commedia romantica Love Tactics (Tattiche d’Amore).

Demet Ozdemir, gli scatti da diva d'altri tempi

Ma una celebrità del calibro di Demet, che su Instagram conta oltre 15 milioni di follower, non poteva esimersi dal partecipare ad uno degli eventi più importanti dell’anno quale la fashion week di Parigi. Grazie al suo enorme seguito, che si estende ben oltre i confini turchi, la protagonista di Day Dreamer – Le ali del sogno viene scelta da tantissimi marchi e brand di moda internazionali come volto per le loro campagne pubblicitarie. Gli ultimi scatti pubblicati su Instagram mostrano la sua eleganza degna di una diva d’altri tempi, e hanno entusiasmato i suoi numerosissimi fan. Il fotografo è Nicolas Gerardin, autore anche degli scatti del matrimonio di Ozge Gurel e Sarkan Cayoglu.

Demet Özdemir indossa una giacca oversize che le fa da abito maschile, poi collant abbinati ai guanti velati con eleganti pois. Il look è completato dalle scarpe con tacco e da un’acconciatura rigorosa e raffinata. Bellissima Demet, come sempre.