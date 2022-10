Demet Özdemir è tornata, lo scorso settembre, sugli schermi televisivi con Dünyayla Benim Aramda (Tra me e il mondo), nuova serie tv in esclusiva Disney Plus.

Al fianco dell’attrice, nel ruolo di protagonista maschile, Buğra Gülsoy, personaggio poco conosciuto in Italia ma particolarmente popolare in Turchia, dove ha anche recitato nella dizi Azize, mai trasmessa nel nostro Paese, insieme ad una delle stelle più luminose del firmamento turco, Hande Erçel. Nel cast è presente anche Melisa Dongel, volto noto al pubblico italiano per aver recitato nell’amatissima fiction Love is in the air, trasmessa in Italia sulle reti Mediaset.

Ilkin (interpretata da Demet Özdemir) è una donna che possiede una società che opera nell’ambito delle pubbliche relazioni. E’ fidanzata da diversi anni con Tolga (Buğra Gülsoy), con il quale ha una relazione coinvolgente e passionale. Ilkin vuole mettere alla prova l’amore del suo compagno, e architetta un piano chiedendo alla sua migliore amica di farle da complice. Inizia, dunque, un gioco sui social network caratterizzato da tantissimi intrighi che stanno appassionando tantissimi telespettatori.

(foto takvim.com.tr)

Demet Ozdemir, scene hot in Dünyayla Benim Aramda

Ma a tenere incollati allo schermo il pubblico non è solo la trama coinvolgente di Dünyayla Benim Aramda, ma anche le frequenti scene decisamente hot con protagonisti, in particolare, Demet Özdemir, Buğra Gülsoy e Metin Akdülger, quest’ultimo altro attore nel cast della serie.

(foto takvim.com.tr)

Seren Serengil, nota conduttrice, cantante e attrice turca, ha parlato nel corso di un programma televisivo di alcune delle scene più “spinte” a cui ha avuto modo di assistere guardando Dünyayla Benim Aramda: “Non riesco a dimenticare le scene di sesso con protagonista Demet Özdemir. Raramente ho visto una cosa del genere, sono rimasta scioccata e imbarazzata”.

A dirla tutta, alcune scene sono decisamente hot, ma onestamente se ne sono viste di più “piccanti”. In Turchia si chiedono quale sia stata la reazione del marito di Demet, Oğuzhan Koç, con il quale la diva turca si è sposata lo scorso agosto. Sono in molti a ritenere che non l'abbia presa benissimo, anche se siamo piuttosto certi che la moglie lo avesse informato preventivamente. Sarà bastato a frenare la gelosia di Oğuzhan?

(foto magazinburada.net)