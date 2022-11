Non sembrano volersi arrestare le voci su una possibile crisi nel matrimonio tra Demet Özdemir e Oğuzhan Koç.

Stando a quanto riportato dall’investigatore social ed esperto di gossip, Alessandro Rosica, particolarmente addentro alle vicende delle celebrities turche, i novelli sposi dormirebbero addirittura in stanze separate. La stessa circostanza si verificherebbe anche quando la coppia soggiorna fuori, ad esempio in alberghi e proprietà di amici. La fonte sarebbe una persona, a quanto pare molto vicina alla diva turca e al cantante, che è stato più volte nella nuova casa di Istanbul di Demet e Oğuzhan.

Inoltre, sempre Rosica, parla “rapporto freddissimi tra i due, totalmente privo di momenti intimi”. Ovviamente, non siamo in grado di stabilire con certezza se quanto affermato dall’esperto di gossip corrisponda al vero, anche perché quest’ultimo ha sempre sostenuto che il matrimonio tra l’attrice e il cantante sia esclusivamente una trovata pubblicitaria.

"Demet è infelice": il video della diva turca fa il giro del web

Nel frattempo, come non accadeva da diverso tempo, Demet e il marito hanno fatto capolino insieme sui social in occasione di una cena con un gruppo di amici. Ed è proprio in una Ig story che si vede la Özdemir con un’espressione in volto dalla quale sembra trasparire malessere ed un profondo disagio. Il breve frame ha catturato immediatamente l’attenzione dei fan, i quali hanno evidenziato come la loro beniamina fosse tutt’altro che felice, mentre il marito, seduto accanto a lei, non sembrava minimamente interessarsene.

Sarà realmente così? Demet è infelice? Tanti dubbi, forse troppi. E domande che ad oggi non trovano risposta.