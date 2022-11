Mediaset: brutte notizie per Maria De Filippi e il suo talent Amici.

Nessuno se lo aspettava, eppure è successo davvero. Mara Venier con la sua Domenica In sta asfaltando Amici di Maria De Filippi, con grandi risultati in termini di ascolti ottenuti dal programma di Rai 1.

Nel dettaglio, il primo blocco della trasmissione condotta da zia Mara viene visto da 2 milioni e 700mila telespettatori con uno share che ha superato il 20% (la media esatta è stata del 20.07%), mentre il talent condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5, per tutta la sua durata ha avuto invece un numero di spettatori leggermente inferiore, ossia 2milioni e 662mila, ma uno share che ha superato il 21% , arrivando esattamente al 21.02%. Insomma, alla fine, davvero niente male per entrambe!

Nella seconda parte invece i dati Auditel mostrano come Mara Venier, pur mantenendo ascolti molto alti, cala leggermente in termini di telespettatori, motivo per il quale la vittoria complessiva del pomeriggio passa poi a Maria De Filippi, che chiude mediamente con il 21% di share.

TvBlog indica poi il netto calo di Rai 1 quando subentra su Canale 5 Silvia Toffanin che si scontra con Francesca Fialdini. Nel dettaglio, Verissimo supera mediamente i 2 milioni e mezzo di telespettatori in tutti i segmenti, con uno share che nella prima parte è arrivato oltre il 21% e nella seconda sopra il 19%, mentre Da noi… a ruota libera della Fialdini, ha avuto una media di telespettatori di poco inferiore a quota 2 milioni, e più esattamente 1 milione e 918mila, con uno share che non ha raggiunto neppure il 15%.

Questa attenta analisi dello share domenicale evidenzia però come Maria De Filippi stia perdendo quota, in quanto negli anni addietro nessuna trasmissione della Rai reggeva il confronto il talent show targato Mediaset.