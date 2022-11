Tra gli amori famosi di Oriana Marzoli, attuale concorrente del Grande Fratello Vip 7, non c’è solo l’ex tronista di Uomini e Donne Ivan Gonzalez, ma anche un altro volto noto del talk show di Maria De Filippi: si tratta di Luca Daffré, modello, tentatore di Temptation Island ed ex corteggiatore di Angela Nasti a Uomini e Donne. A rivelare quanto successo è stato lui stesso nel corso di un’intervista rilasciata a FanPage.

Al noto portale che si occupa di news e gossip, Luca Daffré ha rivelato di aver chiuso con Oriana Marzoli appena due settimane prima che lei entrasse nella Casa del Grande Fratello Vip 7, cosa che tra l’altro non gli aveva detto. Il motivo, a suo dire, è che lei era diventata molto possessiva e voleva una storia seria, mentre lui non se la sentiva; così l’ha lasciata e lei l’ha presa molto male, bloccandolo addirittura sui social.

Luca Daffrè ha spiegato che lui e Oriana Marzoli si sono conosciuti su Instagram, dove si sono scambiati dei messaggi e hanno trovato una bella intesa. Poi Oriana è stata diverse volte a Milano e lì si sono visti per un po’. “Ho deciso di chiuderla io un paio di settimane prima che entrasse nella Casa”, ha spiegato Luca.

Oriana esperta di reality show in terra spagnola

L’ex corteggiatore ha poi fatto notare come in Spagna Oriana sia un’esperta di reality show e abbia già all’attivo diverse love story nate nei vari programmi. “Sicuramente si sarà studiata bene i profili dei ragazzi prima di entrare. Lo ha anche ammesso in Casa, tra l’altro. Ero certo che si sarebbe legata a qualcuno di loro”, ha concluso l’ex corteggiatore di Uomini e Donne

Di fatti la spagnola ha subito fatto breccia nel cuore di Antonino Spinalbese, il quale però appena ha capito le intenzioni di Oriana, ossia viversi una storia d’amore, ha fatto dietro front ed è tornato sui suoi passi.