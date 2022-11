Un’edizione particolare quella di Uomini e Donne. I tronisti di quest’anno erano tutti nvolti nuovi, lontani dalla tv. Eppure hanno fatto flop.

Dopo che Federica Aversano ha lasciato il trono classico di Uomini e Donne di sua spontanea volontà, e dopo i segnali provenienti da Federico Dainese, che potrebbe fare lo stesso dal momento che non ha trovato quello che cercava in nessuna delle sue corteggiatrici, sembra che la redazione di Maria De Filippi abbia deciso di introdurre due nuovi protagonisti del trono classico.

L’ex corteggiatrice Monica Cudia in pole position

Per quanto riguarda la nuova tronista, il nome che viene fatto più spesso è senza dubbio quello di Monica Cudia, ex corteggiatrice di Federico Dainese, che, dopo un interesse iniziale, si è ben presto stufato di lei. Quando la ragazza ha notato che Federico provava interesse per la rivale Noemi, non c’ha pensato due volte ad andarsene. “Queste cose preferisco continuare a vederle da casa, dove sono sicuramente più comoda”, sono state le sue parole. Parole che sono piaciute moltissimo a Maria De Filippi, che nei confronti di Monica sembra aver avuto quello stesso “colpo di fulmine” che quest’anno l’ha portata a mettere sul trono Federica Aversano.

La ragazza è dunque il pole position, ma si mormora che ci siano un paio di ragazze sconosciute al mondo televisivo che la redazione vorrebbe provare a mettere sul trono per dare una ventata di freschezza e novità.

Per gli uomini, si prevede l’arrivo di Andrea Della Cioppa

Per quanto riguarda invece gli uomini, è previsto l’arrivo di Andrea Della Cioppa, corteggiatore non scelto di Veronica Rimondi, che lo scorso anno si è dimostrato molto motivato nel cercare l’amore. Anche in questo caso, i principali rivali aspiranti tronisti di Andrea sono invece ragazzi sconosciuti al pubblico di Uomini e Donne, come per esempio lo era Federico Nicotera, che però sta facendo un bellissimo percorso.