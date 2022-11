Stando ai rumors che circolano sul web, nell’ultima puntata di Uomini e Donne, Maria De Filippi si sarebbe infuriata con la dama Pinuccia Della Giovanna, la 78enne di Vigevano protagonista del trono over con cui aveva perso la pazienza già tempo fa, quando per l’ennesima volta aveva “molestato” verbalmente Alessandro Rausa, di cui si dice innamorata ma che da lei vuole solo amicizia. Stavolta, però, Pinuccia sconvolge tutti arrivando a simulare un malore.

Pinuccia sviene in studio: realtà o messa in scena?

Pare che ci sia stata un’aspra lite tra Tina Cipollari e Pinuccia Della Giovanna. Le discussioni tra l’opinionista e la dama del trono over sono alquanto frequenti, ma stavolta la situazione è degenerata al punto che Pinuccia si è sentita male. La donna si è accasciata al suolo mentre stava andando verso Tina, facendo prendere a tutti uno spavento, compresa ovviamente Maria De Filippi, che si è precipitata a soccorrerla.

Maria De Filippi furiosa

In realtà sembra che Pinuccia, pur sostenendo di star male, abbia solo finto lo svenimento, forse per far sentire in colpa e far spaventare la Cipollari. A confermare il tutto una nuova indiscrezione. Sembra che Maria De Filippi abbia scoperto la messa in scena di Pinuccia, e questo l’avrebbe irritata e non poco, al punto di “cacciare” la dama dal programma. Pare, infatti, che la conduttrice fosse furibonda con Pinuccia, che le ha fatto prendere uno spavento non indifferente, e abbia deciso di eliminarla dallo show, assumendo la decisione di non invitarla più in studio. Decisione che era stata sul punto di prendere anche settimane fa, quando l’anziana aveva portato all’esasperazione Alessandro Rausa solo perché non voleva fidanzarsi con lei.

Il carattere irruento e sgarbato della dama ha finito con lo stancare la stessa De Filippi, che ha sempre cercato di sedare gli animi ogni volta che Pinuccia attaccava Alessandro e Tina Cipollari.