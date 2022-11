Uomini e Donne: Ida e Alessandro ritornano in studio. La reazione di Riccardo Guarnieri.

E’ stata trasmessa ieri, mercoledì 23 novembre, la puntata dell’uscita di Ida Platano e Alessandro Vicinanza da Uomini e Donne. La coppia ha deciso di vivere la relazione lontana dalle telecamere. Le anticipazioni segnalano il ritorno dei due in studio, ma solo come ospiti di Maria De Filippi.

Nel corso della registrazione di martedì 22 novembre, secondo quanto riporta il profilo Instagram Uominiedonneclassicoeover, la coppia è tornata sul “luogo del delitto” per raccontare come sta andando avanti la storia. I due hanno svelato che tutto prosegue nella giusta direzione.

Weekend ad Amalfi per Ida e Alessandro

Ida e Alessandro hanno fatto sapere che sono appena rientrati da una vacanza ad Amalfi di 3 giorni, che hanno ovviamente trascorso tra coccole e amore. La nuova coppia del Trono Over sembra intenzionata ad andare avanti e a portare la relazione al livello successivo. La Platano e Vicinanza hanno anche ammesso che non sono mancate le litigate, soprattutto dopo un messaggio che Riccardo Guarnieri ha inviato a Ida. Pare che Vicinanza abbia confuso le intenzioni del cavaliere tarantino scambiando le sue parole per provocazioni, e questo ha portato ad una discussione della coppia.

La reazione di RIccardo Guarnieri

Riccardo è intervenuto e ha fatto notare che Ida e Alessandro si sono comportati male nei suoi confronti. Gianni Sperti non ha apprezzato questo suo intervento, tanto che ha attaccato il cavaliere tarantino. Sempre nella stessa registrazione, la nuova coppia ha ballato insieme. Guarnieri, proprio in questa circostanza, non ha trattenuto le lacrime e ha lasciato lo studio. “Non si è capito se per loro due o per gli attacchi subiti”, si legge sul portale di Uomini e Donne.

Armando Incarnato e Riccardo si sono sempre detti sospettosi dell’atteggiamento di Alessandro, dandogli spesso del "finto". Oltre ai cavalieri, anche la dama Roberta Di Padua dirà la sua. La napoletana ha sempre messo in dubbio l’interesse di Ida nei confronti di Vicinanza. Pertanto, questo ha portato, nel corso della registrazione, ad un’ennesima discussione tra le due dame di Uomini e Donne.