Siete curiosi di scoprire il sesso del bebè di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano? Se sì, continuate a leggere questo articolo.

La coppia nata durante la passata edizione del Grande Fratello Vip ha annunciato di aspettare il loro primo figlio. I Basciagoni si sono affidati ai social per comunicare la lieta notizia a fan e follower, condividendo un video dell’ecografia nel quale si sente anche il battito del cuore del bambino/a. Tutto sulle note del bellissimo brano Someone you loved di Lewis Capaldi.

Poche ore dopo, Sophie ha mostrato per la prima volta il pancino, svelando di essere arrivata alla sedicesima settimana di gravidanza. Il piccolo di casa Basciagoni dovrebbe nascere, dunque, prima della prossima estate. Tantissimi i messaggi di congratulazioni giunti alla coppia, che ovviamente è al settimo cielo all’idea di abbracciare il loro primogenito.

Se per Sophie è la prima esperienza in assoluto (ha solo 21 anni, ne compirà 22 questo dicembre), Basciano diventerà genitore per la seconda volta. Infatti, nel 2016 è nato Nicolò, avuto dalla precedente relazione con la sua ex fidanzata Clementina Deriu.

Ecco quando Sophie e Alessandro sveleranno il sesso del bebè

Ma quando verrà annunciato il sesso del bebè? Ebbene, è la stessa ex gieffina a rivelarlo durante una Ig Story: “Ci vediamo sabato a Verissimo per scoprire il sesso del nostro ‘puntino’. Che emozione e che curiosità. Aiuto!”. Sophie e Alessandro, infatti, saranno ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo. L’appuntamento è fissato per sabato 3 dicembre, alle ore 14,05, su Canale 5.