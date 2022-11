Sophie Codegoni è incinta. L’influencer ha annunciato la lieta notizia sui social, condividendo un video della prima ecografia. L’influencer aspetta, dunque, il primo figlio, frutto dell’amore con Alessandro Basciano.

I due si sono conosciuti e innamorati durante la passata edizione del Grande Fratello Vip, e lo scorso settembre, sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, lui si è inginocchiato e le ha fatto la proposta di matrimonio.

"Sei la gioia e l'emozione più grande che ci potesse capitare"

“E voi credete nel destino? 17-12-21, la prima volta che il mio sguardo si incrociò con il tuo. Da lì capii che con te avrei potuto condividere la mia vita. Mille avversità, mille ostacoli. Sembrava che tutto fosse contro di noi, ma nonostante ciò credevamo nell’amore, quell’amore che ci ha portato a pensare nello stesso modo, a condividere tutto e a viaggiare sempre uniti nella stessa direzione. Quell’amore che oggi ci ha portato la felicità più grande che potessimo provare. E adesso che dire, la tua mamma e il tuo papà ti stanno aspettando, sei la gioia e l’emozione più grande che ci potesse capitare. Ti amiamo puntino (sì, ci piace chiamarti così)”.

I messaggi di auguri degli ex vipponi

Tantissimi i messaggi di auguri da parte di follower ed ex coinquilini nella Casa del Grande Fratello Vip. “Auguri, love you guys”, scrive Jessica Selassié; “Congratulazioni”, commenta Giulia Salemi; “Auguri tesoro”, scrive Delia Duran; “La gioia più bella della vostra vita”, dice Lulù Selassié.

Se per la bellissima Sophie, 22 anni, si tratta del primo figlio, per Alessandro Basciano, di undici anni più grande, è la seconda volta che diventa papà. Nel 2016, infatti, è nato Nicolò, il figlio avuto dalla precedente relazione con l’ex fidanzata Clementina Deriu. Basciano è un modello, dj e volto televisivo noto per la sua partecipazione a Uomini e Donne, Temptation Island e il Grande Fratello Vip, gli stessi programmi a cui ha partecipato anche la Codegoni.

Poi, l’anno scorso, l’incontro “galeotto” tra le mura della Casa più spiata d’Italia.