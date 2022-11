“Good morning with my love”. Sophie Codegoni manda letteralmente in tilt i social postando uno scatto mentre è in compagnia di Alessandro Basciano. I due sono “avvinghiati” sul letto, senza i vestiti addosso: un’immagine hot e tenera allo stesso tempo, particolarmente gradita dai follower, che hanno inondato di commenti il post dell’ex gieffina.

E’ un momento d’oro per i Basciagoni. Alfonso Signorini ha scelto Sophie per condurre Casa Chi, format della rivista che viene trasmesso su Instagram e che si occupa delle vicende della Casa del Grande Fratello Vip. Ma non solo. A partire dal 2023, la bellissima Codegoni vestirà i panni della Bonas in Avanti un altro, show condotto da Paolo Bonolis. Alessandro, invece, grazie alla sua professione da dj, suona nei locali di tutta Italia.

A breve, i due ex gieffini si trasferiranno, insieme alla loro cagnolina BB, nel loro nuova casa. Manca, infatti, pochissimo per terminare i lavori di ristrutturazione dell’appartamento che hanno acquistato.

Insomma, dopo la romantica (e super mediatica) proposta di matrimonio di Basciano alla sua amata Sophie sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, la coppia è pronta a vivere la loro relazione ancora più intensamente nel nuovo nido d’amore.