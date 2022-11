Nottataccia in casa Basciagoni. Sophie Codegoni ed Alessandro Basciano, che stanno ultimando la ristrutturazione del loro nuovo appartamento nel quale dovrebbero trasferirsi a breve, hanno adottato nelle scorse settimane una graziosa cagnolina di nome BB.

Come spesso accade per i cuccioli, soprattutto all’inizio della convivenza con i nuovi padroni, le notti sono sempre i momenti più complicati. Ed è proprio Sophie, che nel 2023 debutterà ad Avanti un altro nel ruolo di Bonas, a condividere con i propri follower di Instagram quello che è accaduto la scorsa notte con la piccola BB.

Sophie Codegoni: "Ci siamo spaventati"

“Mamma mia, ragazzi! Che nottata da incubo, non ho dormito per niente. Infatti, mi ero appoggiata sul divano un attimo e senza accorgermene m sono totalmente addormentata, e mi sono svegliata che è quasi buio con duemila cose da fare – ha raccontato la Codegoni in una Ig story -. In pratica, questa notte BB, essendo superattiva, saltellava qua e là e si è fatta male alla zampina. Ad un certo punto abbiamo iniziato a sentire che piangeva fortissimo e ci siamo spaventati. L’abbiamo portata subito al centro medico per sottoporla a tutti i controlli necessari. Poi, quando siamo tornati a casa non abbiamo praticamente chiuso occhio per paura di poterle fare del male, visto che in pratica dormiva sulla spalla di Ale (Basciano, ndr)".

Per fortuna, la piccola BB si è ripresa. Insomma, tutto bene quel che finisce bene, ma che paura per i Basciagoni!