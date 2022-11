La famiglia dei Basciagoni si allarga. Ad annunciarlo Sophie Codegoni ed Alessandro Basciano attraverso un post su Instagram: ma non è quello che state immaginando…

New entry in casa Basciagoni

I due ex gieffini hanno deciso di prendere in casa con loro una magnifica e tenera cagnolina, e le hanno dato il nome di BB. Il reel condiviso sui social ha suscitato l’apprezzamento dei tantissimi follower della coppia, che insieme a quella formata dai Prelemi (Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi) è una delle più amate e seguite sul web e non solo.

A breve i Basciagoni si trasferiranno nel loro nuovo nido d’amore, dove ovviamente porteranno la piccola BB. I lavori dell’appartamento sono alle battute finali, così come testimoniato da Sophie che aggiorna i suoi fan con foto e video.

Dopo la romantica (e super mediatica) proposta di matrimonio fatta da Alessandro Basciano alla sua amata sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, la coppia è pronta a convolare a nozze, anche se la data del futuro matrimonio resta al momento assolutamente top secret.

Nel frattempo, la carriera della bellissima Codegoni ha spiccato definitivamente il volo. Dopo la partecipazione alla passata edizione del Grande Fratello Vip, durante la quale ha conosciuto Alessandro, Alfonso Signorini le ha affidato la conduzione di Casa Chi, il format che si occupa, in particolare, di seguire le vicende degli inquilini della Casa più spiata d’Italia. Ma non solo. Nel 2023, Sophie debutterà nel ruolo di Bonas ad Avanti un altro, lo show condotto da Paolo Bonolis.

L’amore, il futuro matrimonio e la carriera. Per i Basciagoni è davvero un momento d’oro.